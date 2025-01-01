السفير علي يونس يلتقي سفير المملكة الأردنية لدى دولة الإمارات

ابو ظبي/سما/

زار السفير علي يونس القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، سعادة السفير ماجد ثلجي القطارنه السفير الجديد للمملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، في أبوظبي.

وقدم السفير يونس للسفر القطارنه التهاني لمناسبة تعيينه وتسلمه مهامه. اطلع السفير يونس، السفير القطارنه، على الأوضاع داخل الأراضي الفلسطينية، في ضوء تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والضفة الغربية والقدس، والتي تستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية.

ونوه السفير يونس ب"دور المملكة الأردنية الهاشمية وجلاله الملك عبدالله الثاني بن الحسين، الداعمة للموقف الفلسطيني، والجهود المبذولة بالتنسيق مع رئيس دولة فلسطين محمود عباس لوقف حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وفتح الممرات الآمنة لإيصال الغذاء والدواء إلى مستحقيه، والولاية الهاشمية على المقدسات في فلسطين، ورفض محاولات الاحتلال بتغيير الواقع التاريخيّ القائم ".

وأشاد السفير يونس بـ"دور المملكة الأردنية الهاشمية وشعبها الشقيق، الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني في المحافل كافة، والعلاقة الوطيدة بين دولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية".

وأكد على "ضرورة العمل من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ودعم إقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشريف، ودعم المشاريع في مناطق (ج)، وزيادة الدعم المالي والثنائي والإنساني، ووضع العقوبات على المستوطنين ومقاطعة بضائعهم، وعودة اللاجئين، من خلال إلزام قوات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، والتشديد على توفير الدعم لوكالة "الأونروا"، لتمكينها من استمرار العمل بالمهام المنوطة بها، حتى عودة اللاجئين إلى وطنهم، تنفيذاً للقرار الدولي 194".

كما جرى خلال اللقاء، التأكيد على "أهمية تعزيز التعاون بين البعثتين، لما فيه مصلحة الدولتين والشعبين الفلسطيني والأردني الشقيقين".