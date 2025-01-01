مجلس الدفاع الخليجي يقرر 5 إجراءات عقب اجتماع طارئ بالدوحة بشأن الاعتداء الإسرائيلي على قطر

وكالات / سما/

أعلن مجلس الدفاع المشترك الخليجي، الخميس، 5 إجراءات عقب اجتماع طارئ في الدوحة بشأن الاعتداء الإسرائيلي على قطر في 9 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وأفاد مجلس التعاون الخليجي، في بيان، بأن مجلس الدفاع المشترك قرر “زيادة تبادل المعلومات الاستخبارية من خلال القيادة العسكرية الموحدة، والعمل على نقل صورة الموقف الجوي لجميع مراكز العمليات بدول المجلس”.

كما قرر “تسريع أعمال فريق العمل المشترك الخليجي لمنظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية، وتحديث الخطط الدفاعية المشتركة بالتنسيق بين القيادة العسكرية الموحدة ولجنة العمليات والتدريب لدول مجلس التعاون”.

وأعلن المجلس أيضا “تنفيذ تمارين بين مراكز العمليات الجوية والدفاع الجوي خلال الثلاثة أشهر القادمة على أن يتبعه تمرين جوي فعلي مشترك”

وكان قادة دول مجلس التعاون الخليجي، دعوا في بيان للمجلس الاثنين، إلى اجتماع عاجل لمجلس الدفاع المشترك يسبقه اجتماع للجنة العسكرية العليا.