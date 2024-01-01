  1. الرئيسية
نتنياهو ينفي تورط إسرائيل باغتيال الناشط السياسي الأمريكي كيراك

الخميس 18 سبتمبر 2025 03:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو ينفي تورط إسرائيل باغتيال الناشط السياسي الأمريكي كيراك



القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، إن تل أبيب “غير متورطة” باغتيال الناشط السياسي الأمريكي تشارلي كيرك.
وأضاف في فيديو نشره الخميس، على منصة شركة “إكس” الأمريكية: “أحدهم اخترع كذبة كبيرة ووحشية بأن لإسرائيل علاقة بالقتل المروع لتشارلي كيرك”.
تجدر الإشارة أن نتنياهو مطلوب للعدالة الدولية بموجب مذكرة توقيف أصدرتها بحقه المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وادعى أن “هذا جنون وكذب مطلق وأمر فظيع، لقد كان تشارلي كيرك موهبة عملاقة ونادرة”، زاعما أنه “دافع عن الحرية، وعن أمريكا، وعن حضارتنا اليهودية المسيحية المشتركة وأحب إسرائيل، والشعب اليهودي”.

 

وتابع نتنياهو: “إذا اختلف تشارلي مع سياسة من سياساتي أو قرار هنا أو هناك لم أكن أمانع فحسب، بل رحّبت بذلك (..) وأنا أعلم أن اقتراحاته كانت دائمًا نابعة من قلبه ومن حبه لإسرائيل وللشعب اليهودي”.
ولم يتطرق نتنياهو إلى طبيعة هذه الخلافات، كما لم يشر إلى الجهات التي تتهم إسرائيل بالوقوف خلف الاغتيال.
وفي 10 سبتمبر/ أيلول الجاري قُتل كيرك، المعروف بتأييده للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إثر إصابته برصاصة مجهولة المصدر في رقبته أثناء إلقائه خطابًا في فعالية بجامعة يوتا فالي.

 

ويعد كيرك مؤسس منظمة “نقطة تحول الولايات المتحدة” غير الربحية، وله 5.2 ملايين متابع على منصة شركة “إكس” الأمريكية، و7.3 ملايين متابع على تطبيق “تيك توك”.

