مقتل إسرائيليين اثنين في هجوم مسلح بـ”معبر الملك حسين” الحدودي بين الضفة الغربية والأردن

القدس المحتلة/سما/

قتل إسرائيليان الخميس، بإطلاق نار في “معبر الملك حسين” على الحدود بين الضفة الغربية المحتلة والأردن.

وقالت نجمة داود الحمراء (الإسعاف الإسرائيلي) في بيان: “ورد بلاغ يفيد بإصابة رجلين بطلق ناري قرب معبر اللنبي (التسمية العبرية لمعبر الملك حسين)”.

وأضافت: “أفاد المسعفون بإصابة رجلين، يبلغان من العمر 60 و20 عامًا، وهما فاقدان للوعي”.

وقالت “القناة 12” الإٍسرائيلية إن المصابين توفيا متأثرين بجروحهما.

من جهتها ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن مهاجما واحد كان يقود شاحنة مساعدات في طريقها إلى قطاع غزة.

وأفادت بأن المهاجم “تم تحييده” (هي الإفادة التي تعتمدها إسرائيل عند إطلاق النار على شخص بغرض اعدامه) لم تحدد هويته أو جنسيته.

وذكر موقع “واينت” الإسرائيلي أن قوات إنقاذ عديدة استدعيت إلى موقع الحادث قرب الحدود الأردنية، عقب بلاغ عن إطلاق نار، وأوضح أن قوات الأمن في المعبر تمكنت من “تحييد منفذ العملية”.

وأشار الموقع إلى أن “رجلا قتل وأصيب آخر بجروح خطيرة جراء الهجوم”، مبينا أنه “يجري التحقيق في الاشتباه بأن المنفذ، وهو مواطن أردني، نزل من شاحنة مساعدات كانت متجهة إلى غزة، ثم أطلق النار باتجاه الضحيتين”.

وكشفت القناة 14 العبرية أن “شابا فلسطينيا مسلحا وصل إلى المعبر وأطلق النار باتجاه الجنود وحراس الأمن، ما أسفر عن إصابة جندي وحارس بجروح خطيرة”.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن “ثلاثة شبان وصلوا من الجانب الأردني إلى محطة الشحن ونفذوا العملية في المعبر الواقع بين الضفة الغربية والأردن”.