  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

إسبانيا تقرر التحقيق في “انتهاكات حقوق الإنسان في غزة” لمساعدة المحكمة الجنائية الدولية..

الخميس 18 سبتمبر 2025 02:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسبانيا تقرر التحقيق في “انتهاكات حقوق الإنسان في غزة” لمساعدة المحكمة الجنائية الدولية..



مدريد/وكالات/

أعلنت النيابة العامة الإسبانية الخميس أنّ مدريد ستحقق في “انتهاكات حقوق الإنسان في غزة” في إطار التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت في بيان “أصدر النائب العام للدولة مرسوما يقضي بتشكيل فريق عمل للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان في غزة”، وذلك بهدف “جمع أدلّة ووضعها بتصرّف الجهات المختصة، وبالتالي احترام التزامات إسبانيا في ما يتعلق بالتعاون الدولي وحقوق الإنسان”.
وأضاف البيان أنّ “هذه المبادرة التي اتخذها مكتب المدعي العام الإسباني تأتي استجابة لتوصيات تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المكلّفة من قبل للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية، والتي تحث الدول الأطراف على التعاون مع التحقيق الذي يجريه مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية”.
وبحسب مرسوم مكتب المدعي العام في إسبانيا والذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، فإنّ مدريد “ملزمة بتوفير التعاون والمساعدة” اللازمين للتحقيق، “ما يضفي شرعية على فتح تحقيق ضمن نطاق صلاحيات مكتب المدعي العام، من أجل جعل مبدأ التعاون الدولي حقيقيا وفعالا”.

 

وأضاف المرسوم “بالتالي، نظرا للوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية، فإنّ أي دليل، مباشر أو غير مباشر، يمكن جمعه في بلدنا يجب أن يتم دمجه في إطار إجرائي يسمح باستخدامه لاحقا”.
ووفق المدعي العام، فإنّ الأدلّة الجماعية يمكن أن تكون بمثابة “أدلّة ضدّ جرائم مرتكبة”.
وفي العام 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

 

وتعد إسبانيا من الدول التي انضمّت إلى الإجراءات التي بدأتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، والتي تتهم إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية” في قطاع غزة.

الأكثر قراءة اليوم

عميل يتهم الشاباك بتجاهل معلومات يقدمها عن المحتجزين في غزة

"غازي حمد" يكشف تفاصيل محاولة الاغتيال الاسرائيلية الفاشلة في قطر

الاعلام العبري : الجيش يستخدم مجموعات محلية في مدينة غزة لمهام استخباراتية وعسكرية

هجرة سلبية تؤثر على التركيبة السكانية..عدد الاسرائيليين المغادرين يتجاوز الوافدين لأول مرة

أنجزنا مرحلة هدم القطاع ..سموتريتش: هناك ثروة عقارية هائلة في غزة وسنتقاسمها مع الأميركيين

6 من قادة مجلس الشيوخ الاميركي يحذرون من انهيار السلطة الفلسطينية..

عشرات الشهداء في مجازر للاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة مساء اليوم

الأخبار الرئيسية

IMG_1716

مقتل واصابة 12 جندياً اسرائيليًا في تفجير عبوة ناسفة في رفح جنوب قطاع غزة

تقرير : إسرائيل قد تضم غور الأردن رسميا خلال أيام..

مجلس الأمن يصوّت على مشروع قرار جديد بشأن وقف النار في غزة وإدخال المساعدات للمحاصرين..

واشنطن : ترمب "لا يكترث" بالضغوط الأوروبية على تل أبيب بشأن غزة ويواصل دعمه بقوة لحكومة نتنياهو..

تصعيد دموي كبير ..عشرات الشهداء والجرحى وانقطاع الإنترنت في مدينة غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية