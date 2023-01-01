مقتل واصابة 12 جندياً اسرائيليًا في تفجير عبوة ناسفة في رفح جنوب قطاع غزة

القدس المحتلة/سما/
قتل أربعة جنود إسرائيليين وأصيب 8 بانفجار عبوة ناسفة اليوم الخميس في رفح جنوب قطاع غزة.
وقالت وسائل إعلام عبرية: إن 4 جنود قتلوا في العملية وأصيب 8 آخرين بعضهم في حال الخطر، وقالت إنهم قتلوا في منطقة جنوب رفح والتي من المفترض أنها تُعد منطقة آمنة لقوات جيش الاحتلال.
وتأتي هذه العملية وسط مخاوف إسرائيلية من محاولات المقاومة الفلسطينية أسر جنود خلال العملية العسكرية التي ينفذها جيش الاحتلال في مدينة غزة.
وفي وقت سابق هذا الشهر قتل 4 جنود إسرائيليين في تفجير عبوة ناسفة بدبابة في جباليا شمالي قطاع غزة.
وقالت مواقع إسرائيلية إن عبوة ناسفة ألقيت على طاقم الدبابة أطلقت النيران باتجاه قائد الدبابة، مما أسفر عن اشتعال النيران في الدبابة ومقتل جميع أفراد طاقمها.