  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

مقتل واصابة 12 جندياً اسرائيليًا في تفجير عبوة ناسفة في رفح جنوب قطاع غزة

الخميس 18 سبتمبر 2025 02:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل واصابة 12 جندياً اسرائيليًا في تفجير عبوة ناسفة في رفح جنوب قطاع غزة



القدس المحتلة/سما/

قتل أربعة جنود إسرائيليين وأصيب 8 بانفجار عبوة ناسفة اليوم الخميس في رفح جنوب قطاع غزة.

 

وقالت وسائل إعلام عبرية: إن 4 جنود قتلوا في العملية وأصيب 8 آخرين بعضهم في حال الخطر، وقالت إنهم قتلوا في منطقة جنوب رفح والتي من المفترض أنها تُعد منطقة آمنة لقوات جيش الاحتلال.

وتأتي هذه العملية وسط مخاوف إسرائيلية من محاولات المقاومة الفلسطينية أسر جنود خلال العملية العسكرية التي ينفذها جيش الاحتلال في مدينة غزة.

وفي وقت سابق هذا الشهر قتل 4 جنود إسرائيليين في تفجير عبوة ناسفة بدبابة في جباليا شمالي قطاع غزة.

وقالت مواقع إسرائيلية إن عبوة ناسفة ألقيت على طاقم الدبابة أطلقت النيران باتجاه قائد الدبابة، مما أسفر عن اشتعال النيران في الدبابة ومقتل جميع أفراد طاقمها.

 

 

وتأتي عمليات المقاومة هذه في ظل حرب إبادة يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 خلّفت 65 ألفا و141 شهيدا و165 ألفا و925 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 432 فلسطينيا بينهم 146 طفلا

كما بدأ جيش الاحتلال في 11 أغسطس/آب الماضي، الهجوم على مدينة غزة انطلاقا من حي الزيتون (جنوب شرق)، في عملية أطلق عليها لاحقا “عربات جدعون 2″، وتخلل الهجوم نسف منازل باستخدام روبوتات مفخخة، وقصف مدفعي، وإطلاق نار عشوائي، وتهجير قسري.

الأكثر قراءة اليوم

عميل يتهم الشاباك بتجاهل معلومات يقدمها عن المحتجزين في غزة

"غازي حمد" يكشف تفاصيل محاولة الاغتيال الاسرائيلية الفاشلة في قطر

برلمانية إيطالية تكشف لأول مرة هوية مهاجمي سفن “أسطول الصمود” في تونس

الاعلام العبري : الجيش يستخدم مجموعات محلية في مدينة غزة لمهام استخباراتية وعسكرية

هجرة سلبية تؤثر على التركيبة السكانية..عدد الاسرائيليين المغادرين يتجاوز الوافدين لأول مرة

أنجزنا مرحلة هدم القطاع ..سموتريتش: هناك ثروة عقارية هائلة في غزة وسنتقاسمها مع الأميركيين

أكثر من 7500 إسرائيلي يوقعون عريضة للاعتراف بدولة فلسطين وإنهاء حرب الإبادة في قطاع غزة..

الأخبار الرئيسية

تقرير : إسرائيل قد تضم غور الأردن رسميا خلال أيام..

مجلس الأمن يصوّت على مشروع قرار جديد بشأن وقف النار في غزة وإدخال المساعدات للمحاصرين..

واشنطن : ترمب "لا يكترث" بالضغوط الأوروبية على تل أبيب بشأن غزة ويواصل دعمه بقوة لحكومة نتنياهو..

تصعيد دموي كبير ..عشرات الشهداء والجرحى وانقطاع الإنترنت في مدينة غزة

لماذا تقطع إسرائيل شبكة الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة لفترات طويلة ثم تعيدها؟..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية