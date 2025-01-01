تقرير : إسرائيل قد تضم غور الأردن رسميا خلال أيام..

القدس المحتلة / سما/

ذكرت صحيفة "ميدل إيست آي " أن إدارة ترامب تسمح لإسرائيل بضم أراضٍ في الضفة الغربية تدريجيًا ، بينما تنشط إسرائيل في ساحات أخرى مثل غزة وسوريا.

وبينما تستعد الدول الأوروبية، بدعم من المملكة العربية السعودية، للاعتراف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر، تواجه الولايات المتحدة اختبارًا صعبًا: هل ستعترف رسميًا بالضم الإسرائيلي؟صرح مسؤولان أمريكي وغربي، مُطَّلِعان على المناقشات الأخيرة، بأن إسرائيل قد تُضمّ غور الأردن رسميًا ردًا على تحركات الأمم المتحدة .

وأوضح المسؤول الأمريكي أن وزير الخارجية ماركو روبيو ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مناطق مُحددة في الضفة الغربية يُمكن لإسرائيل ضمّها هذا الأسبوع، لكنه لم يُفصّل موقف الولايات المتحدة.

وقال المصدر الغربي: "كل ما كان مطروحًا في "صفقة القرن" بشأن ضم إسرائيل ممكن". وأضاف: "سواءً تجاهلتها الولايات المتحدة أم اعترفت بالسيادة الإسرائيلية، فهذه مسألة أخرى".

كانت "صفقة القرن " خطةً فاشلةً صاغها جاريد كوشنر ، صهر ترامب، خلال ولايته الأولى. حددت الخطة أجزاءً كبيرةً من الضفة الغربية - بما في ذلك غور الأردن - كأراضٍ إسرائيلية ذات سيادة، وتصورت دولةً فلسطينيةً منزوعة السلاح.

رفض روبيو التعليق على رد فعل الولايات المتحدة على الخطوة الإسرائيلية لضم الأراضي الفلسطينية ، التي يقطنها حوالي ثلاثة ملايين فلسطيني. وقال خالد الجندي من جامعة جورج تاون إن هذا يتماشى مع الطريقة التي وضعت بها الولايات المتحدة إسرائيل في موقع القيادة في الشرق الأوسط. وأضاف: "إن الإجابة على سؤال كيف ترى أي إدارة قضية معينة هي في أغلب الأحيان نفس وجهة نظر الحكومة الإسرائيلية".

إذا كانت إدارة ترامب مهتمة بالضفة الغربية، يتوقع الخبراء أن يكون ذلك من أجل دول الخليج الغنية بالنفط ، وليس من أجل المواطنين الأمريكيين أو الفلسطينيين. ترامب ملتزم بتوسيع اتفاقيات إبراهيم ابتداءً من عام ٢٠٢٠، لكن السعودية ترفض الانضمام إلى هذه الاتفاقيات حتى تُنهي إسرائيل عملياتها في غزة ويكون هناك طريقٌ إلى قيام دولة فلسطينية.

وحذرت الإمارات العربية المتحدة من أن ضمّ الضفة الغربية سيكون "خطًا أحمر" في اتفاقيات إبراهيم، لكن خبراء يقولون إن أبوظبي تركت لنفسها مجالًا للمناورة. هذا الأسبوع، وافق نتنياهو على خطة E1 التي ستسمح بتوسيع هائل للمستوطنات في قلب الضفة الغربية. سيؤدي هذا التوسع إلى عزل القدس الشرقية وقطع المدن الفلسطينية عن بعضها البعض.