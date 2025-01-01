النقب: مقتل 3 أشقاء في جريمة إطلاق نار قرب شقيب السلام

القدس المحتلة/سما/

قتل ثلاثة أشقاء في العشرينيات من عمرهم، فجر اليوم الخميس، إثر جريمة إطلاق نار قرب بلدة شقيب السلام في النقب. ووفق المعلومات المتوفرة، فإن الضحايا هم سليمان وصقر ومتعب القاضي الترابين.

وأفاد فريق نجمة داوود الحمراء أنه عند الساعة 01:36 تلقى بلاغا حول حادثة عنف في منطقة الشتات قرب شقيب السلام.

وعند وصول الطواقم الطبية، تبين أن شابين يبلغان نحو 20 عاما فقدا حياتهما في المكان، فيما نقل شاب آخر يبلغ نحو 25 عاما إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع وهو بحالة خطيرة وفاقد للوعي، أعلن عن وفاته لاحقا بعد أن فشلت الطواقم الطبية إنقاذ حياته.

وأوضحت المسعفة ليان كرتشوف والمضمدان هداس نيفوني وياسر أبو رجيلة أن الطواقم الطبية واجهت حالة من الفوضى لحظة وصولها إلى موقع الجريمة قرب شقيب السلام.

وقالوا: "عثرنا على ثلاثة شبان فاقدين للوعي ويعانون من إصابات نافذة خطيرة، اثنان منهم بلا أي مؤشرات على الحياة، ولم يكن أمامنا سوى إعلان وفاتهما. في الوقت نفسه، قدمنا العلاج المنقذ للحياة للمصاب الثالث، البالغ من العمر نحو 25 عاما، ونقلناه إلى مستشفى سوروكا وهو في حالة حرجة وغير مستقرة"، أعلن لاحقا عن وفاته تأثرا بإصابته الحرجة.

وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة، دون أن تعلن عن تنفيذ أي اعتقالات.

وأوضحت الشرطة أن الضحايا ثلاثة أشقاء، مشيرة إلى أن خلفية الجريمة تعود إلى صراع بين عناصر جنائية متورطة في المنطقة.

185 قتيلا عربيا منذ مطلع العام

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري، 185 قتيلا.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن من بين الضحايا 179 مواطنا عربيا بالإضافة إلى مقيمين، بينهم 19 امرأة.

وتشير المعطيات إلى أن 155 شخصا قتلوا بالرصاص، فيما كان 92 من الضحايا دون سن الثلاثين، بينهم ثلاثة أطفال لم يبلغوا سن الثامنة عشرة. كما سجلت 9 حالات قتل من قِبل الشرطة.

وتعكس هذه الأرقام الصادمة حجم تفاقم العنف والجريمة في المجتمع العربي، في ظل تواطؤ الشرطة الإسرائيلية وتقاعسها عن أداء دورها في مكافحة الجريمة، ومحاسبة المجرمين.