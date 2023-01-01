تصعيد دموي كبير ..عشرات الشهداء والجرحى وانقطاع الإنترنت في مدينة غزة

غزة/سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 713 من الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى اكثر من 99 شهيدا منذ فجر الاربعاء في قطاع غزة منهم 77 بمدينة غزة.

وادّت الغارات العنيفة إلى توقف خدمة الإنترنت والاتصالات الثابتة في مدينة غزة.

غزة والشمال

وواصل جيش الاحتلال تفجير الروبرتات في الأجزاء الجنوبية والشمالية الغربية من مدينة غزة.

وحسب شهود عيان فقد توغلت الدبابات اكثر قرب بركة الشيخ رضوان وقرب مدرسة عباد الرحمن شمال المدينة.

وارتكبت قوات الاحتلال سلسلة مجازر في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية في المدينة بينها مجزرة بحق النازحين أمام بوابة مشفى الشفاء ما اسفر عن استشهاد ١٥ مواطن على الاقل.

وارتقى 3 شهداء واصابات بقصف في شارع اليرموك بحي الدرج وسط مدينة غزة.

وسط القطاع

وارتقى شهداء ومصابون في قصف طيران الاحتلال منزلاً لعائلة أبو خير محيط دوار أبو الروس في مخيم البريج وسط القطاع

جنوب قطاع غزة

وجدد جيش الاحتلال غاراته على خان يونس جنوب والقطاع واصيب عدد من المواطنين باستهداف خيمة في المواصي غرب المدينة.

وحسب الصحة استشهد 18 مواطنا خلال الـ24 في جنوب قطاع غزة.

الاحصائيات

وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استشهاد 98 مواطنا و385 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 65,062، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضافت وزارة الصحة، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 165,697، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأوضحت أن حصيلة من وصل إلى المستشفيات من شهداء المساعدات خلال الساعات الـ24 الماضية 7 شهداء، والإصابات 87، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 2,504، والإصابات إلى 18,381.

وسجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، 4 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 432 حالة وفاة، من ضمنها 146 طفلا.