اسرائيل تغتال قيادين بارزين من حزب الله في غارة على بعلبك

بيروت /سما/

استشهد لبنانيان، مساء اليوم الأربعاء بهجوم مسيّرة إسرائيلية على مدينة بعلبك فيما أشارت معلومات متداولة أن الشهيدين، قياديان بحزب الله.

وذكرت "الوكالة اللبنانية للإعلام"، أن مسيّرة استهدفت سيارة في محلة العسيرة مدينة بعلبك، مما أدى إلى استشهاد مواطنين.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أن غارة إسرائيلية شُنت على سيارة في مدينة بعلبك أدت في حصيلة أولية إلى سقوط اثنين.

وعلى صعيد متصل، تداولت حسابات على منصة "إكس" أنباء عن استشهاد القياديين بحزب الله حسين سيفو شريف وكمال رعد شريف بالغارة الإسرائيلية.