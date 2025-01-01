  1. الرئيسية
"غازي حمد" يكشف تفاصيل محاولة الاغتيال الاسرائيلية الفاشلة في قطر

الأربعاء 17 سبتمبر 2025 11:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
"غازي حمد" يكشف تفاصيل محاولة الاغتيال الاسرائيلية الفاشلة في قطر



الدوحة / سما /

 القيادي البارز في حماس، غازي حمد الناجي من محاولة الاغتيال في العاصمة القطرية الدوحة، أول مقابلة له على قناة الجزيرة اليوم الأربعاء.

وقال: "لسنا الهدف الوحيد، بل الأمة بأسرها". وأضاف: "ليس لإسرائيل خطوط حمراء. نتنياهو يتحدث عن تغيير وجه الشرق الأوسط، وهذا يتطلب موقفًا عربيًا".

وكشف حمد تفاصيل محاولة الاغتيال: "جلسنا لمناقشة المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب، وبعد أقل من ساعة سمعنا دوي انفجارات، فأدركنا فورًا أنها محاولة اغتيال. نعرف هذه الأصوات كسكان غزة. حاولنا الهروب من مكان الحادث بأسرع ما يمكن، ونجحنا. أُطلق 12 صاروخًا في أقل من دقيقة".

وأضاف: "كانت تجربتنا مع الوسيط الأمريكي مريرة، وافتقر الجانب الأمريكي إلى المصداقية بسبب انسحابه من المقترحات".

