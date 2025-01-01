استطلاع "كان" العبرية : الليكود أكبر حزب في إسرائيل لكن تحالف نتنياهو يضعف

القدس المحتلة/سما/

أظهر استطلاع جديد أجرته قناة "كان" العبرية، ونشرت نتائجه مساء اليوم الأربعاء، بعد إعلان الجنرال السابق غادي إيزنكوت عن تشكيل حزبه الجديد، أن حزب الليكود لا يزال أكبر الأحزاب في إسرائيل، إلا أن تحالف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يشهد تراجعا بمقعدين مقارنة بالاستطلاع السابق، ليصل مجموع المقاعد إلى 50 في الكنيست.

وحسب الاستطلاع، حصل الليكود على 25 مقعدا، بينما يأتي حزب رئيس الوزراء السابق نفتالي بينت في المرتبة الثانية بـ21 مقعدا، تلاه حزب "الديمقراطيون" بقيادة يائير جولان بـ10 مقاعد.

أما حزب "إسرائيل بيتنا" بقيادة أفيغدور ليبرمان وحزب شاس بقيادة أرييه درعي فحصلا على 9 مقاعد لكل منهما. الحزب الجديد "يشير! مع غادي إيزنكوت" حصل على 8 مقاعد، مثل حزب "قوة يهودية" لإيتمار بن غفير، وحزب "ييش عتيد" ليائير لابيد، وحزب "يهوديت التوراة".

كما حصلت القائمة المشتركة لحداش- تعل بقيادة أيمن عودة وأحمد الطيبي على 5 مقاعد، وحزب راعام بقيادة منصور عباس على 5 مقاعد أيضا، بينما حصل حزب "كحول لافان" بقيادة بني غانتس على 4 مقاعد فقط.

وأشار الاستطلاع إلى أن الأحزاب الأخرى مثل "الصهيونية الدينية" لبتسلئيل سموتريتش وبلد لسامي أبو شحادة لم تتجاوز نسبة الحسم الانتخابية.

التفضيلات لمنصب رئيس الوزراء

سُئل المشاركون عن الشخص الأنسب لتولي رئاسة الحكومة، فبينما حصل نتنياهو على 36% مقابل 20% لغانتس، قال 44% إن لا أحد مناسب.

وعند المقارنة بين نتنياهو وبينت، تفوق نتنياهو بفارق طفيف 36% مقابل 35%، بينما رأى 29% أن لا أحد منهما مناسب.

أما في مواجهة نتنياهو وياير لابيد، رأى 40% أن نتنياهو الأنسب مقابل 24% للاپيد، و36% اعتبروا أنه لا أحد منهما مناسب.

وفي المواجهة بين نتنياهو وغادي إيزنكوت، حصل نتنياهو على أفضلية طفيفة 37% مقابل 36%، بينما رأى 27% أن لا أحد منهما مناسب.