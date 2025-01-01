  1. الرئيسية
استشهاد الصحفي محمد الصوالحي إثر قصف جيش الاحتلال مدينة غزة

الأربعاء 17 سبتمبر 2025 10:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد الصحفي محمد الصوالحي إثر قصف جيش الاحتلال مدينة غزة



غزة/سما/

استشهد الصحفي محمد علاء الصوالحي، مساء يوم الأربعاء، في قصف شنته طائرات الاحتلال الإسرائيلي، على مدينة غزة.

ونعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين الزميل الصحفي الصوالحي، مصور قناة القدس اليوم، الذي ارتقى في مدينة غزة إثر استهداف مباشر من طائرات الاحتلال أثناء تأديته لواجبه الصحفي في تغطية جرائم العدوان الإسرائيلي.

وقالت النقابة في بيان: "إن جريمة اغتيال الزميل الصوالحي تأتي استمرارا للعدوان الممنهج على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في فلسطين، في محاولة بائسة لإسكات صوت الحقيقة وطمس الجرائم المرتكبة بحق أبناء شعبنا، وأن هذا الاستهداف المتكرر يمثل انتهاكا صارخا لكل القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حماية الصحفيين في مناطق النزاع".

ونددت النقابة بالصمت الدولي المريب، والاكتفاء ببيانات الإدانة الشكلية، مؤكدة أن استمرار هذا التخاذل يشجع الاحتلال على المضي في جرائمه بحق الصحفيين والمدنيين.

وطالبت، المحكمة الجنائية الدولية، باتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لمحاسبة قادة الاحتلال كمجرمي حرب، داعية المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ قرارات حاسمة لوقف العدوان وتوفير الحماية الفورية للصحفيين في فلسطين.

وشددت النقابة على أن دماء الشهيد محمد علاء الصوالحي، وكل شهداء الصحافة الفلسطينية، ستبقى شاهدًا على جرائم الاحتلال، ودافعا لمواصلة حمل رسالة الحقيقة حتى محاسبة الجناة.

