الأمم المتحدة تحذر من نقص الإمدادات لشمال غزة بعد إغلاق إسرائيل للمعبر الوحيد

القدس المحتلة / سما/

حذرت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، من نفاد الإمدادات في شمال قطاع غزة الذي يعاني من المجاعة، وذلك بعد أن أغلقت إسرائيل المعبر الوحيد في المنطقة الأسبوع الماضي.

وأعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في بيان عن قلقه البالغ من نفاد مخزون الوقود والمواد الغذائية خلال أيام، مشيراً إلى عدم وجود أي نقاط لدخول المساعدات مباشرة إلى شمال غزة.

وأوضح البيان أن إعادة تزويد المنطقة بالإمدادات من الجنوب أصبحت أكثر صعوبة بسبب الازدحام المتزايد على الطرق وانعدام الأمن.

وأكدت الأمم المتحدة أن معبر زيكيم قد أُغلق في 12 أيلول/ سبتمبر، مما منع المنظمات الإنسانية من إدخال أي إمدادات منذ ذلك الحين.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي بدأت فيه إسرائيل هجومها البري على مدينة غزة، مع محاولات لإخلاء المدنيين عبر فتح ممر إضافي نحو الجنوب، إلا أن مئات الآلاف من السكان يرفضون المغادرة بسبب المخاطر على الطريق ونقص الغذاء في الجنوب، بالإضافة إلى الخوف من التهجير الدائم.