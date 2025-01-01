  1. الرئيسية
13 شهيدًا باستهداف الاحتلال الاسرائيلي سيارة نازحين قرب مستشفى الشفاء بغزة

الأربعاء 17 سبتمبر 2025 07:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
13 شهيدًا باستهداف الاحتلال الاسرائيلي سيارة نازحين قرب مستشفى الشفاء بغزة



غزة/سما/

استشهد 13 مواطنًا فلسطينيًّا، مساء اليوم الأربعاء، وأصيب عدد آخر بجراح متفاوتة، في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق عائلة نازحة على مدخل مستشفى الشفاء الطبي بمدينة غزة.

وقالت مصادر محلية، إن طائرات الاحتلال استهدفت مركبة مدنية كانت تقل أفراد العائلة أثناء محاولتهم النزوح جنوبًا، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء.

وأمس الثلاثاء، استهدفت طائرات الاحتلال سيارة كانت تقل عائلة نازحة تحاول الفرار من القصف غرب المدينة، ما أدى إلى اندلاع النيران فيها؛ أسفر عن 5 شهداء ووقوع إصابات.

 

وتتعرض مدينة غزة لقصف إسرائيلي عنيف ومستمر، ما يزيد من معاناة سكانها ويدفع آلافهم للنزوح قسرًا نحو الجنوب هربًا من الموت، في ظل ارتفاع يومي في أعداد الشهداء والجرحى.

وأفادت مصادر عسكرية إسرائيلية أمس الثلاثاء، بأن الجيش بدأ عمليته العسكرية لاحتلال المدينة بمشاركة فرقتين، فيما من المقرر انضمام فرقة ثالثة قريبًا.

