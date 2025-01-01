إسرائيل: 550 فلسطينا غادروا غرة إلى دول مختلفة اليوم ..

غزة /سما/

قالت إسرائيل، إن نحو 550 من سكان قطاع غزة غادروا القطاع خلال الساعات الماضية إلى دول مختلفة، وأن إجمالي عدد المواطنين الذين غادروا القطاع منذ بداية العملية حتى الآن عبر معبر "اللنبي" أو مطار رامون، بلغ 5 آلاف.

جاء ذلك وفق ما أعلن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، مشيرا إلى أن الفلسطينيين غادروا إلى دول من بينها الإمارات والأردن وبريطانيا وبلجيكا ورومانيا.

وادعى الجيش الإسرائيلي أن هذا النزوح جاء بالتوازي مع "محاولات فاشلة" من بعض قيادات حركة حماس لمغادرة القطاع، ونشر تصريحات قال إنها تعود لمواطنين من غزة، يعبرون فيها عن رغبتهم في مغادرة القطاع.

وقال منسق أعمال الحكومة غسان عليان، في رسالة موجهة إلى سكان غزة: "نحن نعلم أن هناك منكم من يرغب في مغادرة القطاع. هناك سفارات عديدة حول العالم أبدت استعدادها لاستقبالكم، وسنواصل التنسيق لإجلاء المزيد بناء على طلب هذه السفارات، وبشرط تقديم طلب رسمي من الدولة المستضيفة".

تأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الحرب على القطاع وتدهور الأوضاع الإنسانية، وسط اتهامات فلسطينية ودولية لإسرائيل بالعمل على تفريغ غزة من سكانها عبر الحرب والحصار.