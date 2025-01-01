  1. الرئيسية
أنجزنا مرحلة هدم القطاع ..سموتريتش: هناك ثروة عقارية هائلة في غزة وسنتقاسمها مع الأميركيين

الأربعاء 17 سبتمبر 2025 06:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/



القدس المحتلة/سما/

واصل وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إطلاق تصريحات استفزازية بشأن مستقبل قطاع غزة، حيث قال، اليوم الأربعاء، إن "في غزة ثروة عقارية هائلة، وسنتقاسمها مع الأميركيين".

جاءت أقوال سموتريتش خلال مشاركته في "قمة التجديد العمراني" لمركز العقارات في تل أبيب، حين سُئل عن إمكانية إقامة مستوطنات إسرائيلية مستقبلية في غزة، ورد سموتريتش بالقول: "هناك خطة عمل تجارية أُعدت من قبل خبراء، وتوجد الآن على طاولة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. لقد أنجزنا مرحلة الهدم، والآن علينا البناء"، على حد تعبيره.

وأضاف الوزير الإسرائيلي: "دفعنا أثمانًا باهظة في هذه الحرب، ويجب أن نقتسم نسب الأراضي. نحن جادون في ذلك وتحدثنا مع الأميركيين"، في إشارة إلى نية حكومته استغلال العدوان على القطاع لتغيير واقعه وفرض وقائع استيطانية جديدة.

كما انتقد سموتريتش تصريحات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي دعا لتحويل إسرائيل إلى "سوبر سبارطة"، قائلا: "لا حاجة لبلتز صناعي داخلي، بل يجب تعزيز القوة العسكرية الإسرائيلية بطرق أخرى".

وتأتي هذه التصريحات وسط تحذيرات فلسطينية ودولية من محاولات إسرائيلية مكشوفة لدفع مخططات تهجير وتغيير ديمغرافي في قطاع غزة تحت غطاء الحرب والدمار.

“يحمل أهمية تاريخية كبرى بالنسبة لليهود”.. نتنياهو يهاجم أردوغان لوقوفه وراء عدم تسليم تركيا نقشا تاريخيا لإسرائيل

