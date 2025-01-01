  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

التربية تعلن تمديد فترة التقديم للاستفادة من تغطية الرسوم الجامعية

الأربعاء 17 سبتمبر 2025 04:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
التربية تعلن تمديد فترة التقديم للاستفادة من تغطية الرسوم الجامعية



رام الله/سما/

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي تمديد فترة التقديم للاستفادة من تغطية الرسوم والأقساط الجامعية لأبناء المعلمين والموظفين العموميين ومنتسبي قوى الأمن، وذلك يومي الجمعة والسبت (19 و20 أيلول 2025)، عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، من خلال الرابط الآتي:

http://www.moe.edu.ps/services/apply/2025

وأوضحت الوزارة أن هذا التمديد يأتي لإتاحة المجال أمام الموظفين للاستفادة من هذا الترتيب الذي يشمل تغطية الأقساط الجامعية وفق الإعلان السابق، وبالتنسيق مع ديوان الموظفين العام والإدارة المالية العسكرية.

الأكثر قراءة اليوم

الاتحاد الأوروبي يعلن رسميا فرض عقوبات على اسرائيل ..

200 رجل أعمال : حكومة نتنياهو تدفع إسرائيل نحو الهاوية

قناة تركية مقربة من اردوغان تكشف "بنك الأهداف" الإسرائيلي تحسبا لأي صراع

الجيش الإسرائيلي: اكثر من 350 الف نزحوا من غزة و السيطرة على المدينة ستستغرق عدة أشهر

نتنياهو يصعد هجومه اللفظي على قطر ..

إسرائيل تقترح : تقسيم جنوب سوريا إلى مناطق "أ، ب، ج" والسماح بممر جوي لمهاجمة ايران..

“يحمل أهمية تاريخية كبرى بالنسبة لليهود”.. نتنياهو يهاجم أردوغان لوقوفه وراء عدم تسليم تركيا نقشا تاريخيا لإسرائيل

الأخبار الرئيسية

هجرة سلبية تؤثر على التركيبة السكانية..عدد الاسرائيليين المغادرين يتجاوز الوافدين لأول مرة

أكثر من 7500 إسرائيلي يوقعون عريضة للاعتراف بدولة فلسطين وإنهاء حرب الإبادة في قطاع غزة..

مسؤولون إسرائيليون كبار يؤكِّدون: نتنياهو أطلع ترامب مُسبقًا على هجوم الدوحة ولم يتلقَّ رفضًا..

IMG_1695

“يحمل أهمية تاريخية كبرى بالنسبة لليهود”.. نتنياهو يهاجم أردوغان لوقوفه وراء عدم تسليم تركيا نقشا تاريخيا لإسرائيل

b68013ac-ee03-42b1-83e3-7bb4a5c9ee08

لتسهيل نزوح السكان إلى جنوب القطاع ..جيش الاحتلال يفتح طريق صلاح الدين في غزة لمدة 48 ساعة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية