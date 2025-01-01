التربية تعلن تمديد فترة التقديم للاستفادة من تغطية الرسوم الجامعية

رام الله/سما/

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي تمديد فترة التقديم للاستفادة من تغطية الرسوم والأقساط الجامعية لأبناء المعلمين والموظفين العموميين ومنتسبي قوى الأمن، وذلك يومي الجمعة والسبت (19 و20 أيلول 2025)، عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، من خلال الرابط الآتي:

http://www.moe.edu.ps/services/apply/2025

وأوضحت الوزارة أن هذا التمديد يأتي لإتاحة المجال أمام الموظفين للاستفادة من هذا الترتيب الذي يشمل تغطية الأقساط الجامعية وفق الإعلان السابق، وبالتنسيق مع ديوان الموظفين العام والإدارة المالية العسكرية.