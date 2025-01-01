الإعلام العبري : الواردات التركية لا تزال تتدفق على اسرائيل رغم المقاطعة

القدس المحتلة/سما/

منذ إعلان تركيا قطع علاقاتها التجارية مع إسرائيل رسميًا، ما زالت الشحنات الإسرائيلية تتدفق، لكن هذه المرة عبر مسار بديل يمر باليونان.

وأضاف رئيس جمعية مقاولي التجديد، في اسرائيل عيران سيب، أنه على الرغم من قطع العلاقات، إلا أنه وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء المركزي، في الأشهر من يناير إلى يوليو 2025، بلغ إجمالي الواردات من تركيا 1.9 مليار شيكل، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن هذا يمثل انخفاضًا بنحو 67٪ مقارنة بالفترة المقابلة في عام 2024 (كان جزء منها بالفعل تحت القيود)، إلا أنه لا يزال حجمًا كبيرًا من نشاط الاستيراد.

ويقدر سيب أنه قبل عامين أو ثلاثة أعوام، كانت حوالي 3000-3200 حاوية تدخل إسرائيل شهريا في قطاع الحجر والرخام وحده، بالإضافة إلى 200 حاوية تدخل اسرائيل.

حتى اليوم، كما يقول، يبلغ حجم واردات قطاع الرخام من تركيا حوالي 50 مليون دولار شهريًا. ويقدر أن حوالي 1500 حاوية لا تزال تدخل إسرائيل شهريًا قادمة من تركيا.

وعند الشراء من المورد التركي، تُنقل الحاوية إلى اليونان، حيث يتم تبادل الأوراق، بحيث تُسجل عملية الشراء كما لو كانت من مورد يوناني.

يشير تال بار، المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لشركة "هاي جروب"، وهي شركة متخصصة في تطوير وتشييد المباني المكتبية، إلى أن تركيا من أكبر موردي المواد الخام لإسرائيل.

ويضيف: "عندما تتوقف دولة مثل تركيا عن توريد البضائع إلى إسرائيل، ينشأ فراغ - حتى لو كنت مقاولاً لا تشتري من تركيا. يتعين على المقاولين في إسرائيل إيجاد حلول بديلة وزيادة الواردات من دول أخرى - وهذا يُحدث تأثيراً بالفعل".

في أبريل/نيسان 2024، أعلنت الحكومة التركية تقييد تصدير المنتجات إلى إسرائيل، وفي مايو/أيار 2024، شددت الإجراءات وأوقفت الصادرات والواردات من إسرائيل تمامًا.

ومنذ ذلك الحين، تزايدت الدعوات من دول العالم إلى قطع العلاقات وفرض عقوبات وضغط عام على إسرائيل في أعقاب الحرب على غزة. ولم يكن ذلك كافيًا، فقد أثار تصريح نتنياهو الاستثنائي في مؤتمر لهيئة المحاسبين العامين (يوم الاثنين) ضجةً بعد أن أقرّ رئيس الوزراء لأول مرة بأن إسرائيل "تدخل في نوع من العزلة الاقتصادية".

وبعد أقل من يوم من خطابه الصادم، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه من المتوقع أن يوافق أعضاء المفوضية اليوم (الأربعاء) على حزمة عقوبات جديدة، تتمحور حول تعليق بنود تجارية رئيسية في اتفاقيات الشراكة مع إسرائيل.

ويحذر الخبراء من أن هذه خطوة دراماتيكية قد تضر بالصادرات الإسرائيلية إلى السوق الأوروبية، التي تُعد من أكبر شركاء إسرائيل التجاريين.