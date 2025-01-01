  1. الرئيسية
للتخفيف من الأعباء المادية على أهالي الطلبة

بنك فلسطين يقدم حقائب ومستلزمات مدرسية في كافة المحافظات بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد

الأربعاء 17 سبتمبر 2025 04:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
بنك فلسطين يقدم حقائب ومستلزمات مدرسية في كافة المحافظات بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد



رام الله/سما/

قدم بنك فلسطين بالتعاون مع عدد من الشركاء بتوزيع أكثر من 6500 حقيبة مدرسية متكاملة مع قرطاسية على طلبة المدارس في كافة المحافظات، بهدف التخفيف من الأعباء المادية أهالي الطلبة مع بدء العام الدراسي الجديد.

واستهدفت الحملة آلاف الطلبة في عدد من المدارس الحكومية والخاصة، في الضفة الغربية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والمؤسسات الشريكة، لضمان إيصال الحقائب للطلبة المستفيدين بشكل منظم وعادل.

وأكد بنك فلسطين أن هذه المبادرة تنبع من إيمان البنك العميق بأهمية التعليم كركيزة أساسية لبناء المستقبل، وحرصنا على التخفيف من الأعباء الاقتصادية التي تثقل كاهل الأسر في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا.

يُذكر أن بنك فلسطين يُعد من أبرز المؤسسات المصرفية الفلسطينية التي تولي اهتماماً كبيراً للمسؤولية المجتمعية، حيث يخصص ما نسبته 5% من أرباحه السنوية لدعم قطاعات التعليم، والصحة، والثقافة، والتنمية المجتمعية، وتمكين المرأة والشباب.

