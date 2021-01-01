استقالة مؤسس مشارك في "بن آند جيري" بسبب الحرب في غزة

وكالات - سما-

استقال جيري غرينفيلد، المؤسس المشارك لشركة بن اند جيري والذي ساهم اسمه في تشكيل العلامة التجارية الشهيرة للمثلجات (الآيس كريم)، إثر تفاقم خلاف مع يونيليفر، وهي الشركة الأم، بسبب موقفها بشأن الحرب في قطاع غزة.

وفي رسالة مفتوحة موجهة إلى العاملين في بن آند جيري، نشرها شريكه بن كوهين على منصة إكس الأربعاء، قال غرينفيلد إن الشركة، ومقرها فيرمونت، فقدت استقلاليتها منذ أن قلصت شركة يونيليفر نشاطها الاجتماعي.

ونشب خلاف مع يونيليفر منذ 2021، عندما قالت بن آند جيري إنها ستوقف المبيعات في الضفة الغربية المحتلة. ومنذ ذلك الحين، رفعت العلامة التجارية دعوى قضائية ضد شركتها الأم بسبب اتهامها بأنها تسعى لإسكاتها، ووصفت الحرب في غزة بأنها "إبادة جماعية"، وهو موقف نادر من شركة أمريكية كبرى.

وقال غرينفيلد إنه لم يعد بإمكانه "بضمير مرتاح" مواصلة العمل لصالح شركة "أسكتتها" يونيليفر رغم اتفاقية الاندماج التي قصدت حماية المهمة الاجتماعية للعلامة التجارية.

وكتب في الرسالة "لم يكن هذا الاستقلال هامشيا بسبب اتفاقية الاندماج الفريدة التي تفاوضنا عليها أنا وبن مع يونيليفر".

وقال متحدث باسم (ماغنوم آيس كريم) وهي وحدة المثلجات التابعة ليونيليفر إن الشركة "لا تتفق مع وجهة نظر غرينفيلد وسعت إلى إشراك المؤسسين المشاركين في محادثة بناءة حول كيفية تعزيز مكانة بن آند جيري القوية القائمة على القيم في العالم".

وجاءت استقالة غرينفيلد في وقت تدعو فيه بن آند جيري إلى إنشاء شركة مستقلة خاصة بها قبل إدراج أسهم ماغنوم في تشرين الثاني/ نوفمبر للتداول بعد خلاف لسنوات بشأن موقف العلامة التجارية الأمريكية الصريح بشأن غزة.

وفي الأسبوع الماضي طالب كوهين "بتحرير شركة بن آند جيري" لحماية قيمها الاجتماعية، وهو طلب قوبل بالرفض من بيتر تير كولف الرئيس التنفيذي الجديد لماغنوم.