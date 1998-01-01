“يحمل أهمية تاريخية كبرى بالنسبة لليهود”.. نتنياهو يهاجم أردوغان لوقوفه وراء عدم تسليم تركيا نقشا تاريخيا لإسرائيل

القدس المحتلة/سما/

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لوقوفه وراء عدم تسليم تركيا نقشا تاريخيا لإسرائيل عام 1998.

جاء ذلك في كلمة أدلى بها خلال زيارة نفق تهويدي قرب المسجد الأقصى برفقة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

وقال نتنياهو، إنه سعى عام 1998 للحصول على “نقش سلوان” التاريخي الذي عثر عليه في القدس خلال العهد العثماني والموجود حاليا في متحف الآثار بإسطنبول.

وهذا النقش يحمل أهمية تاريخية كبرى بالنسبة لليهود، بحسب مزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وروى نتنياهو أنه تواصل في عام 1998 مع مسعود يلماز رئيس الوزراء التركي آنذاك، وعرض عليه مبادلة نقش سلوان مع أي قطعة أثرية عثمانية موجودة في القدس.

وأردف: “قلت له هناك آلاف القطع الأثرية العثمانية في متاحفنا. اختر ما يعجبك، ولنستبدله بنقش سلوان، لكنه رفض”.

وأضاف أنه عندما سأل يلماز عن سبب رفضه، أجابه بأن هناك قاعدة شعبية متنامية يقودها رئيس بلدية إسطنبول (حينذاك) رجب طيب أردوغان، وأن هذه القاعدة ستغضب كثيراً إذا تم تسليم النقش لإسرائيل.

وفي نهاية كلمته، قال نتنياهو متهجما على الرئيس أردوغان: “سيد أردوغان، هذه (القدس) مدينتنا، وليست مدينتك. ستبقى مدينتنا دائماً. ولن تُقسّم مجدداً”.

والثلاثاء، قال متحدث حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عمر تشليك، إن تصريحات نتنياهو ضد الرئيس رجب طيب أردوغان، “باطلة ولا قيمة لها”.

وأضاف تشليك في تدوينة على منصة “إن سوسيال” التركية، إن “تصريحات زعيم عصابة الإبادة الجماعية نتنياهو التي تستهدف رئيسنا هي بحكم العدم”.

وتابع: “هلوسات نتنياهو الذي يظن أن القدس ملكه الخاص رغم أنها قيمة مشتركة للإنسانية، تنم عن عداء لجميع قيم الإنسانية”.

وأردف: “هذه التصريحات تشكل جريمة إبادة جديدة ضد البشر وقيمهم من قبل التعصب المعادي للإنسانية”.

وأكمل تشليك: “الإنسانية تحت تهديد هذه العصابة، ويجب أن يكون الرد عليها من قبل تحالف الإنسانية”.

ونشر مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلية فيديو لنتنياهو يستهدف فيه الرئيس أردوغان بسبب موقفه من القدس.