بريطانيا تندد بمنع الاحتلال اثنين من نوابها من دخول الأراضي الفلسطينية

الأربعاء 17 سبتمبر 2025 01:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
بريطانيا تندد بمنع الاحتلال اثنين من نوابها من دخول الأراضي الفلسطينية



لندن / وكالات /

انتقد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، هاميش فالكونر، قرار سلطات كيان الاحتلال منع عضوين في البرلمان البريطاني من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ووصف فالكونر في بيان عبر حسابه على منصة "إكس" هذا الإجراء بأنه "غير مقبول".

وأوضح الوزير أن هذا الحادث يأتي بعد منع نواب بريطانيين آخرين في وقت سابق، مؤكداً أنه كان على تواصل مستمر مع زملائه، وأنه أوضح لسلطات الاحتلال أن هذا الأسلوب "ليس الطريقة المناسبة للتعامل مع برلمانيين بريطانيين".

وتأتي هذه التصريحات في سياق التوتر المتزايد بين لندن وتل أبيب بشأن التعامل مع النواب البريطانيين الذين يحاولون زيارة الأراضي الفلسطينية، مما يثير تساؤلات حول طبيعة العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين.

