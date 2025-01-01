"الإحصاء": انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 13.53%

رام الله/سما/

قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن هناك تراجعا ملحوظا في أسعار السلع الاستهلاكية في قطاع غزة خلال شهر آب 2025 مما دفع بمؤشر أسعار المستهلك ليسجل انخفاضاً حاداً في قطاع غزة مقداره 20.34% مقارنة بشهر تموز 2025، كما سجل المؤشر انخفاضاً في القدس بمقدار 0.42%، وبمقدار 0.25% في الضفة الغربية، مما دفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك ليسجل انخفاضاً في فلسطين مقداره 13.53%.

وأفاد "الإحصاء" في بيان صادر عنه، اليوم الأربعاء، بانه بشكل عام تشهد مستويات الأسعار تقلباً حاداً بين الارتفاع والانخفاض في قطاع غزة، مرتبطة بتطورات العدوان الإسرائيلي وحركة المعابر التجارية، وليست نتيجة تغيرات ناتجة عن تفاعل عوامل السوق، وبالتالي يكون تأثيرها كبيراً على الرقم القياسي العام للأراضي الفلسطينية، كما أن هذه المعطيات لابد من أخذها بعين الاعتبار عند قراءة مؤشر غلاء المعيشة، وأن يتم التركيز على تغير غلاء المعيشة على مستوى المنطقة، للوقوف على حقيقة التغير فيها، ونظراً لخصوصية هذه المرحلة الاستثنائية، وعطفا على ذلك لا يمكن استخدام متوسط الرقم القياسي العام للأراضي الفلسطينية، ليمثل متوسط التغيرات على مستوى المناطق المختلفة، نظراً للتباين الحاد في البيانات مناطقيا، وتأثرها بشكل كبير بتغيرات الأسعار في قطاع غزة.

وأشار إلى أنه لا زالت مستويات الأسعار أعلى من مثيلاتها في شهر آب من العام السابق، فعند مقارنة الأسعار خلال شهر آب 2025 مع شهر آب 2024، تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 35.46%، (بواقع 78.02% في قطاع غزة، وبنسبة 0.35% في القدس، في حين تراجع المؤشر بمقدار 1.57% في الضفة الغربية.

الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية:

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة انخفاضاً حاداً نسبته 20.34% خلال شهر آب 2025 مقارنة مع شهر تموز 2025.

انخفضت أسعار السلع الآتية بشكل ملحوظ في قطاع غزة لتبلغ بالمتوسط؛ السكر 86 شيكلاً/كغم، والطحين 16 شيكلاً/كغم، والدجاج 120 شيكلاً/كغم، والبصل الجاف 86 شيكلاً/كغم، والثوم الجاف 262 شيكلاً/كغم، والأرز 18 شيكلاً/كغم، ومعكرونة 7 شواكل/350غم، وزيت عباد الشمس 98 شيكلاً/3 لتر، والملح 5 شواكل/كغم، والعدس المجروش 15 شيكلاً/كغم، وعلبة فول 14 شيكلاً/380 غم، والقهوة 589 شيكلاً/كغم، والبطاطا 35 شيكلاً/كغم، والليمون 56 شيكلاً/كغم.

انخفاض في مؤشر غلاء المعيشة في القدس:

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس انخفاضاً مقداره 0.42% خلال شهر آب 2025، مقارنة مع شهر تموز 2025، نتيجة لانخفاض أسعار الفواكه الطازجة بمقدار 7.13%، وأسعار البطاطا بمقدار 4.21%، وأسعار الدقيق الأبيض بمقدار 2.54%، وأسعار الدواجن 2.02%، وأسعار البيض بمقدار 0.79%، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 0.59%.

سجلت أسعار السلع الآتية انخفاضاً في القدس J1* لتبلغ بالمتوسط: التفاح 12 شيكلاً/كغم، والبطاطا 4 شواكل/كغم، والليمون 9 شواكل/كغم، والدقيق الأبيض 7 شواكل/كغم، والدجاج 22 شيكلاً/كغم، والبيض 31 شيكلاً/2كغم، ولحم الغنم 121 شيكلاً/كغم.

انخفاض مؤشر غلاء المعيشة في الضفة الغربية:

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة انخفاضاً مقداره 0.25% خلال شهر آب 2025، مقارنة مع شهر تموز 2025، ويعزى ذلك إلى انخفاض أسعار الفواكه الطازجة بمقدار 6.10%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 5.28%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 2.66%، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 1.96%، وأسعار السكر بمقدار 1.80%.

انخفضت أسعار السلع الآتية لتبلغ بالمتوسط؛ الموز 5 شواكل/كغم، والليمون 6 شواكل/كغم، والبصل الجاف 2 شواكل/كغم، وبندورة بيوت بلاستيكية 3 شواكل/كغم، ولحم الغنم 100 شيكلاً/كغم، والسكر 4 شواكل/كغم، (تجدر الإشارة إلى أن أسعار اللحوم خلال شهر آب 2025 قد انخفضت عند مستوى سعري وصل الى 100 للحم الغنم إلا أنها لا تزال أعلى بكثير من مستواها العام الذي كان يصل الى 86 شيكلاً للكيلو الواحد).

الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين

انخفاض الأسعار للسلع الأساسية في قطاع غزة دفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك ليسجل انخفاضاً في فلسطين مقداره 13.53% خلال شهر آب 2025، فانخفضت أسعار السكر بمقدار 70.49%، وأسعار الدقيق الأبيض بمقدار 67.68%، وأسعار الخضراوات المجففة بمقدار 54.81%، وأسعار الدواجن بمقدار 51.94%، وأسعار المعكرونة بمقدار 41.80%، وأسعار الزيوت النباتية بمقدار 33.98%، وأسعار البقول المجففة بمقدار 30.89%، وأسعار الملح بمقدار 25.08%، وأسعار الخضروات المعلبة بمقدار 24.79%، وأسعار الأرز بمقدار 21.61%، وأسعار البطاطا بمقدار 17.71%، وأسعار القهوة بمقدار 14.62%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 13.59%.