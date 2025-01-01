  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

محدث) 17 شهيدا بينهم 7 في مدينة غزة في قصف الاحتلال المتواصل على القطاع منذ فجر اليوم

الأربعاء 17 سبتمبر 2025 09:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محدث) 17 شهيدا بينهم 7 في مدينة غزة في قصف الاحتلال المتواصل على القطاع منذ فجر اليوم



غزة /سما/

استشهد 17 مواطنا بينهم 7 في مدينة غزة وأصيب آخرون منذ فجر اليوم الأربعاء، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد ثلاثة مواطنين من أسرة واحدة في قصف الاحتلال على خيمة نازحين في مواصي خان يونس جنوبي القطاع.

كما استشهد مواطن وزوجته الحامل وابنته في قصف الاحتلال على منزل بمخيم النصيرات وسط القطاع، فيما استشهد مواطنان وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال شقة سكنية في حي تل الهوى جنوبي مدينة غزة.

وفي حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة، استشهد وأصيب عدد من المواطنين في قصف إسرائيلي استهدف عمارة عجور، فيما قصف طائرات الاحتلال منزلا في الشارع الأول في الحي.

وأعلنت مصادر طبية يوم أمس، استشهاد 108 في قطاع غزة، معظمهم من شمال القطاع (93)، إضافة إلى 9 من الوسط و6 من الجنوب.

الأكثر قراءة اليوم

الاتحاد الأوروبي يعلن رسميا فرض عقوبات على اسرائيل ..

200 رجل أعمال : حكومة نتنياهو تدفع إسرائيل نحو الهاوية

الأمم المتحدة تطالب بوضع حد “للمذبحة” ..الجيش الاسرائيلي يتقدم لاحتلال مدينة غزة وواشنطن تطالب بانهائها بسرغة

الجيش الإسرائيلي: اكثر من 350 الف نزحوا من غزة و السيطرة على المدينة ستستغرق عدة أشهر

المانيا تحث مواطنيها على مغادرة إيران فوراً

الاحتلال الاسرائيلي يغتال فلسطينين اثنين في قلقيلية

أمير دولة قطر يزور الأردن غدا الأربعاء ويلتقي العاهل الاردني

الأخبار الرئيسية

b68013ac-ee03-42b1-83e3-7bb4a5c9ee08

لتسهيل نزوح السكان إلى جنوب القطاع ..جيش الاحتلال يفتح طريق صلاح الدين في غزة لمدة 48 ساعة

IMG_1686

قناة تركية مقربة من اردوغان تكشف "بنك الأهداف" الإسرائيلي تحسبا لأي صراع

إسرائيل تقترح : تقسيم جنوب سوريا إلى مناطق "أ، ب، ج" والسماح بممر جوي لمهاجمة ايران..

عشرات الشهداء والجرحى بالقطاع وتكثيف الغارات وتدمير مئات المنازل في مدينة غزة

الاتحاد الأوروبي يعلن رسميا فرض عقوبات على اسرائيل ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية