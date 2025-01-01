  1. الرئيسية
الطقس: انخفاض على درجات الحرارة

الأربعاء 17 سبتمبر 2025 09:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء، غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلاً في باقي المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الخميس: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الجمعة: يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

b68013ac-ee03-42b1-83e3-7bb4a5c9ee08

IMG_1686

