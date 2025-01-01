  1. الرئيسية
تراجع أسعار الذهب عالمياً

الأربعاء 17 سبتمبر 2025 09:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات / سما/

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، متأثرة بارتفاع طفيف في الدولار وعمليات جني أرباح بعد أن لامس المعدن النفيس مستوى قياسيًا مرتفعًا في الجلسة السابقة وسط توقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 3681.23 دولارًا للأوقية (الأونصة).

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.2% إلى 3718.90 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3% إلى 41.98 دولارًا للأوقية، فيما صعد البلاتين 0.1% إلى 1392.25 دولارًا، وارتفع البلاديوم 0.5% إلى 1182.21 دولارًا.

