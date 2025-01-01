  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

الدولار يستقر قرب أدنى مستوى في 4 سنوات

الأربعاء 17 سبتمبر 2025 09:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الدولار يستقر قرب أدنى مستوى في 4 سنوات



وكالات - سما-

استقر الدولار بالقرب من أدنى مستوياته في أربع سنوات مقابل اليورو اليوم الأربعاء، مع ترقب المتعاملين خفضًا شبه مؤكد لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في وقت لاحق من الجلسة.

كما استقر اليورو عند 1.1858 دولار، وهو أقل بقليل من أعلى مستوى في أربع سنوات البالغ 1.18785 دولارٍ الذي سجّله أمس الثلاثاء.

وفي المقابل حافظ الجنيه الإسترليني على استقراره عند 1.3649 دولارٍ، مقتربًا من أعلى مستوى له في نحو شهرين ونصف، أما مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسة، فبلغ 96.686 نقطة، ليظل قريبًا من أدنى مستوياته منذ أوائل يوليو.

ـــــ

الأكثر قراءة اليوم

الاتحاد الأوروبي يعلن رسميا فرض عقوبات على اسرائيل ..

200 رجل أعمال : حكومة نتنياهو تدفع إسرائيل نحو الهاوية

الأمم المتحدة تطالب بوضع حد “للمذبحة” ..الجيش الاسرائيلي يتقدم لاحتلال مدينة غزة وواشنطن تطالب بانهائها بسرغة

الجيش الإسرائيلي: اكثر من 350 الف نزحوا من غزة و السيطرة على المدينة ستستغرق عدة أشهر

المانيا تحث مواطنيها على مغادرة إيران فوراً

الاحتلال الاسرائيلي يغتال فلسطينين اثنين في قلقيلية

أمير دولة قطر يزور الأردن غدا الأربعاء ويلتقي العاهل الاردني

الأخبار الرئيسية

b68013ac-ee03-42b1-83e3-7bb4a5c9ee08

لتسهيل نزوح السكان إلى جنوب القطاع ..جيش الاحتلال يفتح طريق صلاح الدين في غزة لمدة 48 ساعة

IMG_1686

قناة تركية مقربة من اردوغان تكشف "بنك الأهداف" الإسرائيلي تحسبا لأي صراع

إسرائيل تقترح : تقسيم جنوب سوريا إلى مناطق "أ، ب، ج" والسماح بممر جوي لمهاجمة ايران..

عشرات الشهداء والجرحى بالقطاع وتكثيف الغارات وتدمير مئات المنازل في مدينة غزة

الاتحاد الأوروبي يعلن رسميا فرض عقوبات على اسرائيل ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية