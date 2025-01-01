الاحتلال يعتدي على أمين سر فتح في مردا ويعتقل مواطنين غرب سلفيت

سلفيت/سما/

أصيب أمين سر حركة فتح – منطقة مردا التنظيمية، نادر أبو بكر، برضوض وجروح جراء اعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب عقب مداهمة منزله فجر اليوم الأربعاء.

وأفادت عائلته بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنزل، وحطمت كاميرات المراقبة وجهاز كمبيوتر وأثاث المنزل، قبل أن تنهال عليه بالضرب المبرح، ما استدعى نقله إلى مستشفى سلفيت الحكومي لتلقي العلاج. وأضافت أن الجنود احتجزوا أفراد العائلة في غرفة واحدة، وأجروا تحقيقا ميدانيا مع أبو بكر لعدة ساعات، كما استولوا على مبلغ مالي يقدر بـ(300 شيقل) وأسوارة ذهبية.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر مجدي راتب الديك ونجله قصي (16 عاما) بعد مداهمة منزلهم والعبث بمحتوياته فجر اليوم في بلدة كفر الديك غرب سلفيت.

ويواصل جيش الاحتلال اقتحاماته المتكررة ومداهماته لمنازل المواطنين في محافظة سلفيت، في إطار سياساته التصعيدية بحق أبناء الشعب الفلسطيني.