  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتدي على أمين سر فتح في مردا ويعتقل مواطنين غرب سلفيت

الأربعاء 17 سبتمبر 2025 09:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتدي على أمين سر فتح في مردا ويعتقل مواطنين غرب سلفيت



سلفيت/سما/

أصيب أمين سر حركة فتح – منطقة مردا التنظيمية، نادر أبو بكر، برضوض وجروح جراء اعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب عقب مداهمة منزله فجر اليوم الأربعاء.

وأفادت عائلته بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنزل، وحطمت كاميرات المراقبة وجهاز كمبيوتر وأثاث المنزل، قبل أن تنهال عليه بالضرب المبرح، ما استدعى نقله إلى مستشفى سلفيت الحكومي لتلقي العلاج. وأضافت أن الجنود احتجزوا أفراد العائلة في غرفة واحدة، وأجروا تحقيقا ميدانيا مع أبو بكر لعدة ساعات، كما استولوا على مبلغ مالي يقدر بـ(300 شيقل) وأسوارة ذهبية.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر مجدي راتب الديك ونجله قصي (16 عاما) بعد مداهمة منزلهم والعبث بمحتوياته فجر اليوم في بلدة كفر الديك غرب سلفيت.

ويواصل جيش الاحتلال اقتحاماته المتكررة ومداهماته لمنازل المواطنين في محافظة سلفيت، في إطار سياساته التصعيدية بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

الأكثر قراءة اليوم

الاتحاد الأوروبي يعلن رسميا فرض عقوبات على اسرائيل ..

200 رجل أعمال : حكومة نتنياهو تدفع إسرائيل نحو الهاوية

الأمم المتحدة تطالب بوضع حد “للمذبحة” ..الجيش الاسرائيلي يتقدم لاحتلال مدينة غزة وواشنطن تطالب بانهائها بسرغة

الجيش الإسرائيلي: اكثر من 350 الف نزحوا من غزة و السيطرة على المدينة ستستغرق عدة أشهر

المانيا تحث مواطنيها على مغادرة إيران فوراً

الاحتلال الاسرائيلي يغتال فلسطينين اثنين في قلقيلية

أمير دولة قطر يزور الأردن غدا الأربعاء ويلتقي العاهل الاردني

الأخبار الرئيسية

b68013ac-ee03-42b1-83e3-7bb4a5c9ee08

لتسهيل نزوح السكان إلى جنوب القطاع ..جيش الاحتلال يفتح طريق صلاح الدين في غزة لمدة 48 ساعة

IMG_1686

قناة تركية مقربة من اردوغان تكشف "بنك الأهداف" الإسرائيلي تحسبا لأي صراع

إسرائيل تقترح : تقسيم جنوب سوريا إلى مناطق "أ، ب، ج" والسماح بممر جوي لمهاجمة ايران..

عشرات الشهداء والجرحى بالقطاع وتكثيف الغارات وتدمير مئات المنازل في مدينة غزة

الاتحاد الأوروبي يعلن رسميا فرض عقوبات على اسرائيل ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية