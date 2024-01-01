  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ملك إسبانيا يؤكد من القاهرة: أزمة غزة الإنسانية التي خلقتها اسرائيل لا تحتمل

الأربعاء 17 سبتمبر 2025 09:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ملك إسبانيا يؤكد من القاهرة: أزمة غزة الإنسانية التي خلقتها اسرائيل لا تحتمل



وكالات - سما-

قال ملك إسبانيا فيليب السادس، إن "المنطقة تمر بظروف مأساوية ومتوترة، وأن هناك أزمة إنسانية في قطاع غزة لا تحتمل".

وأضاف خلال لقائه وقرينته الملكة ليتيزيا -مساء الثلاثاء- مع أبناء الجالية الإسبانية بمصر في مستهل زيارتهما إلى القاهرة إن هذه الزيارة تأتي في ظروف متوترة ومأساوية تمر بها المنطقة.

وأشار ملك إسبانيا إلى أن رد الفعل على هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول امتد أثره بعيدا وأدى إلى رد فعل أسفر عن سقوط عدد لا يحصى من الضحايا، وتدهور الوضع إلى أزمة إنسانية في غزة لا تحتمل، ومعاناة لا توصف لمئات الآلاف من الأبرياء، وتدمير غزة بالكامل.

وأكد أن إسبانيا ومصر تمضيان معا سعيا من أجل السلام الدائم والشجاع، مثلما كان يوصف في "سنوات الأمل" من حقبة التسعينيات من القرن الماضي.

وأفادت هيئة الاستعلامات المصرية الرسمية -الثلاثاء- بأن ملك إسبانيا فيليب السادس وقرينته الملكة ليتيزيا سيبدآن زيارة إلى مصر بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وسيرافق الملك والملكة، خلال زيارتهما الأولى إلى مصر التي تستمر لمدة 4 أيام، وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون خوسيه مانويل ألباريس.

وباتت الحكومة الإسبانية التي اعترفت بدولة فلسطين في مايو/أيار 2024 في خطوة مشتركة مع أيرلندا والنرويج، واحدة من أكثر الأصوات في أوروبا انتقادا لإسرائيل، واتخذت ضدها سلسلة من الإجراءات بهدف وقف الحرب التي تؤكد أنها إبادة جماعية للفلسطينيين في غزة.

واقترح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أيضا استبعاد إسرائيل من جميع المسابقات الرياضية "ما دامت الهمجية مستمرة" في غزة.

الأكثر قراءة اليوم

الاتحاد الأوروبي يعلن رسميا فرض عقوبات على اسرائيل ..

نتنياهو يعلن البدء في عملية كبرى في غزة والجيش يطالب سكان المدينة بالنزوح مجدداً إلى جنوب القطاع..

200 رجل أعمال : حكومة نتنياهو تدفع إسرائيل نحو الهاوية

الأمم المتحدة تطالب بوضع حد “للمذبحة” ..الجيش الاسرائيلي يتقدم لاحتلال مدينة غزة وواشنطن تطالب بانهائها بسرغة

حاكمة نيويورك تدعم المرشح المؤيد للفلسطينيين، زهران ممداني

الجيش الإسرائيلي: اكثر من 350 الف نزحوا من غزة و السيطرة على المدينة ستستغرق عدة أشهر

المانيا تحث مواطنيها على مغادرة إيران فوراً

الأخبار الرئيسية

b68013ac-ee03-42b1-83e3-7bb4a5c9ee08

لتسهيل نزوح السكان إلى جنوب القطاع ..جيش الاحتلال يفتح طريق صلاح الدين في غزة لمدة 48 ساعة

IMG_1686

قناة تركية مقربة من اردوغان تكشف "بنك الأهداف" الإسرائيلي تحسبا لأي صراع

إسرائيل تقترح : تقسيم جنوب سوريا إلى مناطق "أ، ب، ج" والسماح بممر جوي لمهاجمة ايران..

عشرات الشهداء والجرحى بالقطاع وتكثيف الغارات وتدمير مئات المنازل في مدينة غزة

الاتحاد الأوروبي يعلن رسميا فرض عقوبات على اسرائيل ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية