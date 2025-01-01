الصحة تدين استهداف الاحتلال الاسرائيلي مشفى الرنتيسي للأطفال بغزة

غزة/سما/

دانت وزارة الصحة بغزة جريمة استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الرنتيسي للأطفال في ساعة متأخرة من مساء أمس .

واوضحت ان الاستهداف تم للطوابق العلوية للمستشفى وعلى ثلاث مرات متابعة يفصل بينها بضع دقائق .

وقالت في بيان لها ان الجريمة تؤكد من جديد على سياسة الاحتلال الممنهجة ضرب واخراج المنظومة الصحية في قطاع غزة عن الخدمة بشكل كامل .

واوضحت مستشفى الرنتيسي التخصصي الوحيد في قطاع غزة حيث يضم تخصصات الأورام وغسيل الكلى وتخصصات أخرى كأمراض الجهاز التنفسي والهضمي.

ونوهت إلى أنه يتواجد بالمشفى ٨٠ مريض يتلقون العلاج ضمن تخصصات مختلفة إضافة الى اربع حالات عناية الأطفال و ٨ حالات عناية حديثي الولادة

وأشارت إلى أنه نتيجة القصف ٤٠ حالة غادرت المشفى بحثا عن أماكن آمنة والنجاة بأطفالهم ، فيما تبقى ٤٠ مريض مع مرافقيهم و ١٢ حالة عناية مركزة ، و ٣٠ من طاقم المشفى .

وجددت وزارة الصحة المناشدة لكافة الجهات المعنية بتوفير الحماية للمؤسسات الصحية والطواقم الطبية والمرضى في محافظة غزة .