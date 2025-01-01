  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة تدين استهداف الاحتلال الاسرائيلي مشفى الرنتيسي للأطفال بغزة

الأربعاء 17 سبتمبر 2025 09:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة تدين استهداف الاحتلال الاسرائيلي مشفى الرنتيسي للأطفال بغزة



غزة/سما/

دانت وزارة الصحة بغزة جريمة استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الرنتيسي للأطفال في ساعة متأخرة من مساء أمس .

واوضحت ان الاستهداف تم للطوابق العلوية للمستشفى وعلى ثلاث مرات متابعة يفصل بينها بضع دقائق .

وقالت في بيان لها ان الجريمة تؤكد من جديد على سياسة الاحتلال الممنهجة ضرب واخراج المنظومة الصحية في قطاع غزة عن الخدمة بشكل كامل .

واوضحت مستشفى الرنتيسي التخصصي الوحيد في قطاع غزة حيث يضم تخصصات الأورام وغسيل الكلى وتخصصات أخرى كأمراض الجهاز التنفسي والهضمي.

ونوهت إلى أنه يتواجد بالمشفى ٨٠ مريض يتلقون العلاج ضمن تخصصات مختلفة إضافة الى اربع حالات عناية الأطفال و ٨ حالات عناية حديثي الولادة

وأشارت إلى أنه نتيجة القصف ٤٠ حالة غادرت المشفى بحثا عن أماكن آمنة والنجاة بأطفالهم ، فيما تبقى ٤٠ مريض مع مرافقيهم و ١٢ حالة عناية مركزة ، و ٣٠ من طاقم المشفى .

وجددت وزارة الصحة المناشدة لكافة الجهات المعنية بتوفير الحماية للمؤسسات الصحية والطواقم الطبية والمرضى في محافظة غزة .

الأكثر قراءة اليوم

الاتحاد الأوروبي يعلن رسميا فرض عقوبات على اسرائيل ..

200 رجل أعمال : حكومة نتنياهو تدفع إسرائيل نحو الهاوية

الأمم المتحدة تطالب بوضع حد “للمذبحة” ..الجيش الاسرائيلي يتقدم لاحتلال مدينة غزة وواشنطن تطالب بانهائها بسرغة

الجيش الإسرائيلي: اكثر من 350 الف نزحوا من غزة و السيطرة على المدينة ستستغرق عدة أشهر

المانيا تحث مواطنيها على مغادرة إيران فوراً

الاحتلال الاسرائيلي يغتال فلسطينين اثنين في قلقيلية

أمير دولة قطر يزور الأردن غدا الأربعاء ويلتقي العاهل الاردني

الأخبار الرئيسية

b68013ac-ee03-42b1-83e3-7bb4a5c9ee08

لتسهيل نزوح السكان إلى جنوب القطاع ..جيش الاحتلال يفتح طريق صلاح الدين في غزة لمدة 48 ساعة

IMG_1686

قناة تركية مقربة من اردوغان تكشف "بنك الأهداف" الإسرائيلي تحسبا لأي صراع

إسرائيل تقترح : تقسيم جنوب سوريا إلى مناطق "أ، ب، ج" والسماح بممر جوي لمهاجمة ايران..

عشرات الشهداء والجرحى بالقطاع وتكثيف الغارات وتدمير مئات المنازل في مدينة غزة

الاتحاد الأوروبي يعلن رسميا فرض عقوبات على اسرائيل ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية