لتسهيل نزوح السكان إلى جنوب القطاع ..جيش الاحتلال يفتح طريق صلاح الدين في غزة لمدة 48 ساعة

الأربعاء 17 سبتمبر 2025 09:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لتسهيل نزوح السكان إلى جنوب القطاع ..جيش الاحتلال يفتح طريق صلاح الدين في غزة لمدة 48 ساعة



غزة /سما/

في إطار العدوان المستمر على مدينة غزة، وطرد السكان، أبلغ المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم (الأربعاء)، بفتح طريق نقل مؤقت عبر شارع صلاح الدين، من أجل تسهيل المرور جنوبا.

وتشير تقديرات المؤسسة الأمنية إلى أن نحو 400 ألف من سكان غزة غادروا مدينة غزة حتى الآن.وفي هذه المرحلة، سيُفتح المعبر لمدة 48 ساعة فقط، بدءًا من الساعة 12 ظهرًا من يوم 17 سبتمبر/أيلول وحتى الساعة 12 ظهرًا من يوم 19 سبتمبر/أيلول. وجاء في الإعلان: "يرجى استخدام الشوارع المحددة على الخريطة فقط لعبور الاتجاه الجنوبي، والالتزام بالتعليمات ".

