الاحتلال يقتحم مناطق بالخليل ورام الله ونابلس ويحطم مركبات للفلسطينيين

الأربعاء 17 سبتمبر 2025 09:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقتحم مناطق بالخليل ورام الله ونابلس ويحطم مركبات للفلسطينيين



غزة/سما/

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق في رام الله والخليل ونابلس بالضفة الغربية وحطمت مركبات للفلسطينيين عند مدخل مخيم الفوار.

وأفادت وسائل إعلام محلية، فجر اليوم الأربعاء، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس من حاجز عورتا.

وفي وقت سابق، اقتحمت قوات إسرائيلية قرى كفر نعمة وبلعين ودير إبزيع غرب رام الله، كما اقتحمت بلدة بيرزيت شمال رام الله.

وهاجم مستوطنون مركبات الفلسطينيين بالحجارة قرب دوار عين أيوب غرب رام الله.

وفي جنوب الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة يطا ومخيم الفوار جنوب مدينة الخليل، كما اقتحمت مخيم العروب شمال المدينة.

وقالت مصادر، إن جنود الاحتلال حطموا مركبات للفلسطينيين عند مدخل مخيم الفوار.

وتوازيا مع الإبادة الجماعية في غزة، صعّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى استشهاد أكثر من ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 9 آلاف آخرين، وفق تقارير هيئات فلسطينية.

