عشرات الشهداء والجرحى بالقطاع وتكثيف الغارات وتدمير مئات المنازل في مدينة غزة

غزة/سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٧١٢ من الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى اكثر من ١٠٨ شهيدا منذ فجر الثلاثاء في قطاع غزة منهم ٩٣ بمدينة غزة.

وواصلت إسرائيل إطلاق التهديدات ضد مدينة غزة معلنة انطلاق عربات جدعون ٢ ونشرت صورا لتقدم دباباتها في غزة.

غزة والشمال

وارتكبت قوات الاحتلال سلسلة محازر في غزة خلال ال٢٤ ساعة الماضية في المدينة بينها مجزرة بحق عائلة زقوت ٢٣ شهيد وأخرى وسط غزة ٢٠ شهيد.

وفجرت قوات الاحتلال ثماني روبرتات مفخخة محملة بأطنان من المتفجرات لتدمير منازل جنوب مدينة غزة.

وارتقى شهيدان طفل وأمه واصابات بقصف في شارع عيدية غرب مدينة غزة.

واستشهد ثلاثة مواطنين ومصابون جراء قصف الاحتلال شقة سكنية قرب مفترق المالية بحي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة.

وارتقى شهيدان وجرحى جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلًا قرب ميدان الشهداء في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

كما ارتقى شهيدان ومصابون جراء استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية ببرج الظافر قرب مفترق المالية بحي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة.

واصيب عدد من المواطنين بقصف إسرائيلي استهدف محيط مدرسة العائلة المقدسة بالقرب من ملعب فلسطين غربي مدينة غزة.

وسط القطاع

واستشهد ثلاثة مواطنين في غارة إسرائيلية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستهدفت غارة جوية إسرائيلية تستهدف برج 8 من أبراج عين جالوت بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

جنوب قطاع غزة

وارتقى ثلاثة شهداء وإصابات في قصف من قبل الطيران المروحي الإسرائيلي محيط مزرعة الصحابة في مواصي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

وحسب الصحة استشهد ٩ مواطنين خلال ال ٢٤ في جنوب قطاع غزة.

الاحصائيات

وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استشهاد ٥٩ مواطن و ٣٨٦ إصابة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٦٤٩٦٤ شهيدًا و ١٦٥٣١٢ إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٣م.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ حتى اليوم ١٢٤١٣ شهيدًا و ٥٣٢٧١ إصابة.

وبلغ عدد ما وصل إلى المشافي خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية من شهداء المساعدات ١١٢ إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المشافي إلى ٢٤٩٧ شهيدًا وأكثر من ١٨٢٩٤ إصابة.

وسجلت مشافي قطاع غزة، خلال الساعات الـ ٢٤ الماضية، ثلاث حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية ليرتفع العدد الإجمالي إلى ٤٢٨ حالة وفاة، من ضمنهم ١٤٦ طفلًا.