الاتحاد الأوروبي يعلن رسميا فرض عقوبات على اسرائيل ابتداء من يوم غد الاربعاء..

الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 08:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الأوروبي يعلن رسميا فرض عقوبات على اسرائيل ابتداء من يوم غد الاربعاء..



سما / وكالات /

 أعلن الاتحاد الأوروبي رسميًا فرض عقوبات على إسرائيل بسبب الحرب في غزة.

ووفقا لبيان رسمي للاتحاد الاوروبي ستركز العقوبات على "الوزراء المتطرفين والمستوطنين العنيفين" بالإضافة إلى تعليق بنود في اتفاقيات التجارة مع إسرائيل .

وأعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كيا كالاس رسميا أنه ابتداء من يوم غد (الأربعاء)، سيتم فرض عقوبات على إسرائيل، والتي قالت إنها ستركز على "الوزراء المتطرفين والمستوطنين العنيفين" وعلى تعليق البنود التجارية.

وفي مقال على موقع X ، كتبت كاليس: "إن تعليق الاعتمادات التجارية وفرض العقوبات على الوزراء المتطرفين والمستوطنين العنيفين سيشير بوضوح إلى أن الاتحاد الأوروبي يطالب بإنهاء هذه الحرب".

