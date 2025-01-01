الجيش الإسرائيلي: اكثر من 350 الف نزحوا من غزة و السيطرة على المدينة ستستغرق عدة أشهر

القدس المحتلة/سما/

قال الجيش الإسرائيلي انه يقدر نزوح نحو 350 ألفا من سكّان مدينة غزة خلال الاسابيع الماضية.

واضاف" لا وقت محدودا لعمليتنا في غزة، ونقدّر بأن السيطرة على المدينة ستستغرق عدة أشهر"

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أن "أكثر من مليون فلسطيني ما زالوا صامدين في مدينة غزة وشمالها، متمسكين بأرضهم وبيوتهم، ورافضين النزوح القسري جنوبًا"، رغم "وحشية القصف وحرب الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي".

وأوضح البيان أن "عدد سكان مدينة غزة وشمالها يتجاوز 1.3 مليون نسمة"، بينهم نحو 398 ألفًا من سكان شمال غزة "نزح معظمهم قسرًا إلى غرب المحافظة"، بالإضافة إلى أكثر من 914 ألفًا من سكان مدينة غزة، بينهم ما يقارب 350 ألفًا اضطروا للنزوح من الأحياء الشرقية إلى وسط المدينة وغربها.

وأشار إلى أن الطواقم الحكومية رصدت خلال الأيام الأخيرة "تصاعد حركة النزوح القسري من مدينة غزة باتجاه الجنوب نتيجة جرائم الاحتلال"، حيث اضطر نحو 190 ألف مواطن لمغادرة منازلهم تحت القصف، في المقابل سُجِّلت "حركة نزوح عكسي بعودة أكثر من 15 ألفًا إلى مناطقهم داخل مدينة غزة حتى ظهر اليوم الثلاثاء".

