الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض إطلاق صاروخ من اليمن

القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، رصد صاروخ أطلق من اليمن تجاه إسرائيل، مضيفا أن منظومات الدفاع "تعمل على اعتراض التهديد".

وأفادت الجبهة الداخلية في إسرائيل بأنه بعد رصد إطلاق الصاروخ، دوت إنذارات في القدس ومناطق أخرى.

وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض الصاروخ بنجاح.

وشن الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، سلسلة غارات على ميناء الحديدة في غرب اليمن، بعد نحو ساعة من توجيه إنذار عاجل دعا فيه جميع المتواجدين في الميناء والسفن الراسية فيه إلى الإخلاء الفوري، في إطار الهجمات العدوانية الإسرائيلية المتصاعدة في المنطقة.

وقال وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس ان سلاح الجو هاجم ميناء الحديدة في اليمن لضمان استمرار الحصار البحري والجوي على الحوثيين.

واضاف" الحوثيون سيواصلون تلقي ضربات وسيدفعون أثمانا موجعة عن كل محاولة لاستهداف إسرائيل"

