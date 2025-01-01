جيش الاحتلال يستهدف ميناء الحديدة اليمني بـ 12 غارة جوية

صنعاء/ وكالات/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ الطيران الحربي 12 غارة استهدفت 3 أرصفة في ميناء الحديدة اليمني.

وذكر مصدر أمني إسرائيلي أن هدف الضربة هو شلّ الميناء اليمني لأسابيع إضافية، وذلك بعد إصلاح الأضرار الناجمة عن الضربة السابقة.

وجاء في بيان المتحدث باسم جيش الاحتلال:

يواصل الجيش الإسرائيلي شن ضربات على البنى التحتية العسكرية التابعة لنظام الحوثي في اليمن.

قبل وقت قصير، شنّ الجيش ضربات على بُنى تحتية عسكرية تابعة لنظام الحوثي في ميناء الحديدة باليمن.

يُستخدم ميناء الحديدة من قبل نظام الحوثي لنقل وسائل القتال التابعة للنظام الإيراني، والتي تُوظَّف لتنفيذ مسارات إرهابية ضد دولة إسرائيل وحلفائها.

جاءت هذه الضربة ردا على الهجمات المتكررة التي يشنها نظام الحوثي ضد دولة إسرائيل، والتي شملت إطلاق طائرات مسيرة وصواريخ أرض-أرض باتجاه أراضي دولة إسرائيل.

وأضاف المتحدث: "يعمل نظام الحكم الحوثي بتوجيه وتمويل إيراني بهدف الإضرار بإسرائيل وحلفائها، ويستغل المجال البحري لممارسة القوة وتنفيذ أنشطة إرهابية تستهدف السفن التجارية والمارة في الممرات البحرية الدولية".