إسرائيل تهاجم لجنة تحقيق أممية اتهمتها بارتكاب ابادة جماعية في قطاع غزة

القدس المحتلة / سما/

نددت وزارة الخارجية الإسرائيلية بتقرير لجنة التحقيق الأممية التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، ووصفت التقرير بأنه "زائف" ولا يستند إلى حقائق.

وكانت لجنة تحقيق دولية مستقلة التابعة للأمم المتحدة قالت إن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيانها إن رئيسة اللجنة نافي بيلاي وأعضاءها كريس سيدوتي وملون كوثاري "يعملون كوكلاء لحركة حماس، ويشتهرون بمواقفهم العلنية المعادية للسامية"، معتبرة أن مواقفهم تفتقد إلى الموضوعية والمصداقية.

وأكدت الوزارة أن التقرير "يعتمد بشكل كامل على أكاذيب حماس التي يجري إعادة تدويرها وتكرارها من قبل أطراف أخرى"، مشيرة إلى أن هذه المزاعم "تم دحضها مراراً وبشكل كامل".

وأوضحت الخارجية الإسرائيلية أنه "من المثير للدهشة أن جميع مؤلفي هذا التقرير المفبرك الثلاثة قد استقالوا مؤخراً، وينبغي ألا يتم استبدالهم"، مشددة على أن وجود هذه اللجنة لم يعد له أي مبرر.