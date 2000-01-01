الأمم المتحدة تطالب بوضع حد “للمذبحة” ..الجيش الاسرائيلي يتقدم لاحتلال مدينة غزة وواشنطن تطالب بانهائها بسرغة

القدس المحتلة / سما/

أكد مسؤولان إسرائيليان لشبكة “سي إن إن” بدء شن عملية برية على مدينة غزة بهدف احتلالها وتطابقت التصريحات مع ما ذكره موقع “أكسيوس” أمس عن الهدف من هذه العملية.

نقلت وسائل إعلام عبرية عن مصادر أمنية إسرائيلية قولهم أن أعداد الفلسطينيين الذين غادروا مدينة غزة، حتى الآن “يتيح” للجيش بدء العملية البرية.

وقال المسؤولون: “الجيش الإسرائيلي لن يتمكن من توفير مقومات الحياة لنحو مليوني نازح في المنطقة الإنسانية وسط غزة”.

ووصفت شبكة “سي إن إن” هذه العملية البرية الجديدة للجيش الإسرائيلي بتصعيد وتيرة الحرب وتحدي الإدانات الدولية والرفض الحاد من عائلات الرهائن الذين ما زالوا محتجزين لدى “حماس”.

وذكر موقع “أكسيوس” يوم أمس: “القوات الإسرائيلية شرعت في عملية برية من أجل احتلال مدينة غزة”.

كما نقل الموقع عن المصادر ذاتها قولها إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الولايات المتحدة تدعم العملية الإسرائيلية في مدينة غزة، لكنها تريد تنفيذها بسرعة.

وكانت مدينة غزة قد شهدت مساء الاثنين، هجوما إسرائيليا واسع النطاق، تركز في مناطق شمال شرق وشمال غرب المدينة، وسط قصف مدفعي كثيف ونيران برية مصحوبة بقنابل مضيئة.

وأوضح مراسلنا أن صدى الانفجارات وصل لأكثر من 100 كم، فيما أفادت “يسرائيل هيوم” بأن دوي الانفجارات الضخمة في غزة سمع في تل أبيب.

وأكد مصدر في هيئة الأركان العامة الإسرائيلية أن العملية ما تزال في بدايتها، مشيرا إلى أن الجيش لديه “مجموعة كبيرة من الأهداف”، على حد وصفه.

من جانبها، ذكرت شعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي أن ما يجري هو بداية عملية قوية متواصلة تشمل نيرانا متنوعة ضد أهداف وُصفت بالإرهابية، وسط استعدادات متواصلة لتنفيذ خطة أوسع قد تشمل احتلال مدينة غزة.

إلى ذلك، كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت”مساء الاثنين، أن الاستعدادات للمرحلة البرية اكتملت مساء السبت، وتم بالفعل تجميع مئات الآليات الهندسية حول القطاع قبل دخولها إلى العمل.

ووفقا للصحيفة، يتعلق الأمر بشكل أساسي بكتائب نظامية، وفي ضواحي المدينة، مثل أحياء الزيتون في الجنوب والشيخ رضوان في الشمال، حيث تعمل كتائب من الجيش الإسرائيلي بالفعل لتمكين دخول الألوية إلى غرب المدينة.

ويتزامن ذلك مع مغادرة حوالي 300 ألف فلسطيني حتى الآن مدينة غزة باتجاه الجنوب، ومن المتوقع أن ينزح العديد غيرهم، وفقا لتقديرات الجيش الإسرائيلي، عندما يرون الدبابات وناقلات الجند المدرعة تدخل الأحياء الغربية للمدينة.