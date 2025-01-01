  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

أمير دولة قطر يزور الأردن غدا الأربعاء ويلتقي العاهل الاردني

الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 02:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
أمير دولة قطر يزور الأردن غدا الأربعاء ويلتقي العاهل الاردني



سما / وكالات /

أفادت وكالة الأنباء الأردنية بأن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيقوم بزيارة للأردن يوم غد الأربعاء يلتقي خلالها الملك عبد الله الثاني.

وتأتي هذه الزيارة الرسمية لتكتسب طابعا استثنائيا نظرا للظروف الإقليمية المتسارعة، لا سيما في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر في قطاع غزة ولبنان، والاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي السورية واليمنية، فضلا عن العدوان الإسرائيلي الأخير على قطر، وهو ما أثار موجة إدانات عربية ودولية ، ما دفع مجلس الأمن إلى عقد جلسة طارئة بطلب من الجزائر وبدعم عربي واسع، وهو ما أشار إليه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في رسالته إلى القمة، مشيدًا بـ"التضامن الدولي الواضح مع قطر".

يذكر أن الملك الأردني كان حاضرا أمس في القمة الإسلامية الطارئة بالعاصمة القطرية الدوحة.

الأكثر قراءة اليوم

ترامب يوجه تحذيراً شديد اللهجة إلى حماس ..

السيسي يوجه رسالة للشعب الاسرائيلي خلال قمة الدوحة..

لبيد يتهمه باتباع سياسة مجنونة.. نتنياهو يعترف: إسرائيل باتت في عزلة سياسية دولية والأقلية المسلمة في أوروبا اصبح صوتها مسموعا..

كاتس : غزة تحترق ومصادر في جيش الاحتلال تؤكد بدء عملية احتلال ما تبقى من مدينة غزة

نتنياهو يعلن البدء في عملية كبرى في غزة والجيش يطالب سكان المدينة بالنزوح مجدداً إلى جنوب القطاع..

وزير الخارجية الأميركي: الحرب في غزة طالت بما فيه الكفاية وأمام حماس أيام قليلية لإبرام اتفاق..

قمة الدوحة: العدوان الغاشم على قطر واستمرار ممارسات إسرائيل العدوانية يقوض فرص السلام بالمنطقة

الأخبار الرئيسية

الأمم المتحدة تطالب بوضع حد “للمذبحة” ..الجيش الاسرائيلي يتقدم لاحتلال مدينة غزة وواشنطن تطالب بانهائها بسرغة

نتنياهو يعلن البدء في عملية كبرى في غزة والجيش يطالب سكان المدينة بالنزوح مجدداً إلى جنوب القطاع..

كاتس : غزة تحترق ومصادر في جيش الاحتلال تؤكد بدء عملية احتلال ما تبقى من مدينة غزة

وزير الخارجية الأميركي: الحرب في غزة طالت بما فيه الكفاية وأمام حماس أيام قليلية لإبرام اتفاق..

عشرات الشهداء والجرحى بالقطاع وتدمير منازل وغارات دامية على غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية