أمير دولة قطر يزور الأردن غدا الأربعاء ويلتقي العاهل الاردني

سما / وكالات /

أفادت وكالة الأنباء الأردنية بأن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيقوم بزيارة للأردن يوم غد الأربعاء يلتقي خلالها الملك عبد الله الثاني.

وتأتي هذه الزيارة الرسمية لتكتسب طابعا استثنائيا نظرا للظروف الإقليمية المتسارعة، لا سيما في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر في قطاع غزة ولبنان، والاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي السورية واليمنية، فضلا عن العدوان الإسرائيلي الأخير على قطر، وهو ما أثار موجة إدانات عربية ودولية ، ما دفع مجلس الأمن إلى عقد جلسة طارئة بطلب من الجزائر وبدعم عربي واسع، وهو ما أشار إليه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في رسالته إلى القمة، مشيدًا بـ"التضامن الدولي الواضح مع قطر".



يذكر أن الملك الأردني كان حاضرا أمس في القمة الإسلامية الطارئة بالعاصمة القطرية الدوحة.