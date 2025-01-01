رسميا.. إسبانيا تقرر مقاطعة مسابقة "يوروفيجن" إذا شاركت إسرائيل

سما / وكالات /

أعلنت إسبانيا رسميا انها لن تشارك في مسابقة الأغنية الأوروبية هذا العام إذا شاركت إسرائيل.

ونقلا عن التلفزيون الإسباني، فقد قررت إسبانيا الانسحاب من المشاركة في مهرجان يوروفيجن الموسيقي إذا شاركت إسرائيل.

وكان وزير الثقافة الإسباني إرنست أورتاسون قال إن بلاده لا ينبغي لها المشاركة في مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن 2026" إذا لم تستبعد إسرائيل منها.

وفي حديثه لإذاعة "آر إن آي" الإسبانية الرسمية امس الاثنين، أعرب أورتاسون عن قلقه إزاء مشاركة إسرائيل في مسابقة "يوروفيجن" لعام 2026.

وأضاف، "إذا لم نتمكن من استبعاد إسرائيل من المسابقة، فلا ينبغي مشاركة إسبانيا، تماما كما فعلت أيرلندا وسلوفينيا وأيسلندا وهولندا".