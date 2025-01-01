  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال الاسرائيلي يغتال فلسطينين اثنين في قلقيلية

الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 02:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال الاسرائيلي يغتال فلسطينين اثنين في قلقيلية



رام الله / سما/

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، استشهاد شابين برصاص قوات الاحتلال، بعد اقتحام نفذته وحدة خاصة إسرائيلية في مدينة قلقيلية.

وأبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية ، وزارة الصحة باستشهاد الشاب وسيم خليل موسى أبو علي (41 عاماً) والشاب خالد نمر سويلم حسان (34 عاماً)، برصاص الاحتلال فجر اليوم في قلقيلية وإحتجاز جثمانيهما.

ولاحقت قوات خاصة إسرائيلية الشبان، واطلقت الرصاص الحي صوبهم بمنطقة برهم، ما أدى إلى إصابة اثنين منهم بجروح خطيرة، وقامت باعتقالهما، إلى أن أعلن استشهادهما ، عقب العملية العسكرية المفاجئة التي نفذتها قوات خاصة إسرائيلية في منطقة واد برهم شرق المدينة.

وأوضحت مصادر محلية أن قوة خاصة تسللت إلى المنطقة، حيث حاصرت إحدى الغرف الزراعية قبل أن تفتح نيرانها صوب مجموعة من الشبان كانوا بداخلها، ما أسفر عن استشهاد أبو علي وحسان وتم اختطاف جثامينهم.

وتشهد محافظة قلقيلية منذ أشهر تصاعدًا في عمليات الاقتحام الليلية والمواجهات، في ظل سياسة إسرائيلية متواصلة تستهدف المواطنين الفلسطينيين في مختلف أنحاء الضفة الغربية.

الأكثر قراءة اليوم

ترامب يوجه تحذيراً شديد اللهجة إلى حماس ..

السيسي يوجه رسالة للشعب الاسرائيلي خلال قمة الدوحة..

لبيد يتهمه باتباع سياسة مجنونة.. نتنياهو يعترف: إسرائيل باتت في عزلة سياسية دولية والأقلية المسلمة في أوروبا اصبح صوتها مسموعا..

كاتس : غزة تحترق ومصادر في جيش الاحتلال تؤكد بدء عملية احتلال ما تبقى من مدينة غزة

نتنياهو يعلن البدء في عملية كبرى في غزة والجيش يطالب سكان المدينة بالنزوح مجدداً إلى جنوب القطاع..

وزير الخارجية الأميركي: الحرب في غزة طالت بما فيه الكفاية وأمام حماس أيام قليلية لإبرام اتفاق..

قمة الدوحة: العدوان الغاشم على قطر واستمرار ممارسات إسرائيل العدوانية يقوض فرص السلام بالمنطقة

الأخبار الرئيسية

الأمم المتحدة تطالب بوضع حد “للمذبحة” ..الجيش الاسرائيلي يتقدم لاحتلال مدينة غزة وواشنطن تطالب بانهائها بسرغة

نتنياهو يعلن البدء في عملية كبرى في غزة والجيش يطالب سكان المدينة بالنزوح مجدداً إلى جنوب القطاع..

كاتس : غزة تحترق ومصادر في جيش الاحتلال تؤكد بدء عملية احتلال ما تبقى من مدينة غزة

وزير الخارجية الأميركي: الحرب في غزة طالت بما فيه الكفاية وأمام حماس أيام قليلية لإبرام اتفاق..

عشرات الشهداء والجرحى بالقطاع وتدمير منازل وغارات دامية على غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية