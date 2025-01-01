الاحتلال الاسرائيلي يغتال فلسطينين اثنين في قلقيلية

رام الله / سما/

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، استشهاد شابين برصاص قوات الاحتلال، بعد اقتحام نفذته وحدة خاصة إسرائيلية في مدينة قلقيلية.

وأبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية ، وزارة الصحة باستشهاد الشاب وسيم خليل موسى أبو علي (41 عاماً) والشاب خالد نمر سويلم حسان (34 عاماً)، برصاص الاحتلال فجر اليوم في قلقيلية وإحتجاز جثمانيهما.

ولاحقت قوات خاصة إسرائيلية الشبان، واطلقت الرصاص الحي صوبهم بمنطقة برهم، ما أدى إلى إصابة اثنين منهم بجروح خطيرة، وقامت باعتقالهما، إلى أن أعلن استشهادهما ، عقب العملية العسكرية المفاجئة التي نفذتها قوات خاصة إسرائيلية في منطقة واد برهم شرق المدينة.

وأوضحت مصادر محلية أن قوة خاصة تسللت إلى المنطقة، حيث حاصرت إحدى الغرف الزراعية قبل أن تفتح نيرانها صوب مجموعة من الشبان كانوا بداخلها، ما أسفر عن استشهاد أبو علي وحسان وتم اختطاف جثامينهم.

وتشهد محافظة قلقيلية منذ أشهر تصاعدًا في عمليات الاقتحام الليلية والمواجهات، في ظل سياسة إسرائيلية متواصلة تستهدف المواطنين الفلسطينيين في مختلف أنحاء الضفة الغربية.