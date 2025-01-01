  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

نتنياهو يعلن البدء في عملية كبرى في غزة والجيش يطالب سكان المدينة بالنزوح مجدداً إلى جنوب القطاع..

الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 10:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يعلن البدء في عملية كبرى في غزة والجيش يطالب سكان المدينة بالنزوح مجدداً إلى جنوب القطاع..



القدس المحتلة/سما/

أعلن قال رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو ان الجيش بدأ عملية كبرى وحاسمة في قطاع غزة .

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي اليوم الثلاثاء بدء عمليات تدمير ما أسماها "البنى التحتية التابعة لحركة حماس في مدينة غزة".

 

وحذر الجيش السكان من خطورة البقاء في مناطق الصراع، داعيا المدنيين إلى الانتقال فورا إلى المناطق الجنوبية من وادي غزة عبر شارع الرشيد سواء سيرا على الأقدام أو باستخدام المركبات.

ودعا البيان سكان غزة للانضمام إلى أكثر من 40% من سكان المدينة الذين غادروها بالفعل حفاظا على سلامتهم وسلامة أسرهم، في ظل استمرار العمليات العسكرية المستهدفة البنى التحتية لحركة حماس.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية : مبادرة أمريكية لكسر جمود مفاوضات غزة

السيسي يوجه رسالة للشعب الاسرائيلي خلال قمة الدوحة..

جيش الاحتلال يزعم : حماس نقلت أسرى إسرائيليين فوق الأرض في غزة..

ترامب يوجه تحذيراً شديد اللهجة إلى حماس ..

لبيد يتهمه باتباع سياسة مجنونة.. نتنياهو يعترف: إسرائيل باتت في عزلة سياسية دولية والأقلية المسلمة في أوروبا اصبح صوتها مسموعا..

مصادرٌ سياسيّةٌ وأمنيّةٌ رفيعةٌ: نتنياهو يقود الكيان للزوال عقب خسارةٍ وخيمةٍ..

قمة الدوحة: العدوان الغاشم على قطر واستمرار ممارسات إسرائيل العدوانية يقوض فرص السلام بالمنطقة

الأخبار الرئيسية

كاتس : غزة تحترق ومصادر في جيش الاحتلال تؤكد بدء عملية احتلال ما تبقى من مدينة غزة

وزير الخارجية الأميركي: الحرب في غزة طالت بما فيه الكفاية وأمام حماس أيام قليلية لإبرام اتفاق..

عشرات الشهداء والجرحى بالقطاع وتدمير منازل وغارات دامية على غزة

ترامب يوجه تحذيراً شديد اللهجة إلى حماس ..

مسؤولون اسرائيليون: نتنياهو ابلغ ترامب بالهجوم على قطر قبل 51 دقيقة من وقوعه..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية