نتنياهو يعلن البدء في عملية كبرى في غزة والجيش يطالب سكان المدينة بالنزوح مجدداً إلى جنوب القطاع..

القدس المحتلة/سما/

أعلن قال رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو ان الجيش بدأ عملية كبرى وحاسمة في قطاع غزة .

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي اليوم الثلاثاء بدء عمليات تدمير ما أسماها "البنى التحتية التابعة لحركة حماس في مدينة غزة".

وحذر الجيش السكان من خطورة البقاء في مناطق الصراع، داعيا المدنيين إلى الانتقال فورا إلى المناطق الجنوبية من وادي غزة عبر شارع الرشيد سواء سيرا على الأقدام أو باستخدام المركبات.

ودعا البيان سكان غزة للانضمام إلى أكثر من 40% من سكان المدينة الذين غادروها بالفعل حفاظا على سلامتهم وسلامة أسرهم، في ظل استمرار العمليات العسكرية المستهدفة البنى التحتية لحركة حماس.