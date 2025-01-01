  1. الرئيسية
أسعار الذهب تسجل ارتفاعا قياسيا

الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 09:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا قياسيا، اليوم الثلاثاء، مدعومة بتراجع الدولار قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) هذا الأسبوع وسط توقعات كبيرة بخفض أسعار الفائدة.

وبحسب وكالة بلومبرغ للأخبار الاقتصادية، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة ليصل إلى 3680.17 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أيلول عند 3718.80 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 42.71 دولار للأوقية، فيما تراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1399.40 دولار، وارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1188.59 دولار.

وانخفض الدولار اليوم قرب أدنى مستوى له في شهرين ونصف الشهر مقابل اليورو، مع زيادة الرهانات على تخفيض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة هذا الأسبوع وما يليه من تخفيضات أخرى.

