الطقس: انخفاض آخر على درجات الحرارة

الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 09:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: انخفاض آخر على درجات الحرارة



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة بحيث تصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلاً في باقي المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو غدا الأربعاء غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بدرجتين مئويتين، ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة خاصة فوق المناطق الشمالية والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الخميس، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية من تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة لتشكل الضباب.

