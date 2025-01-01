كاتس : غزة تحترق ومصادر في جيش الاحتلال تؤكد بدء عملية احتلال ما تبقى من مدينة غزة

غزة/سما/

دامية بفعل القصف الوحشي على مدينة غزة اوقعت 38 شهيدا منذ منتصف الليل في القطاع 35 منهم بمدينة غزة، الهدف دفعهم للنزوح قسرا نحو جنوب القطاع حيث تخطط اسرائيل بحسب تقرير الأمم المتحدة إلى دفع السكان للهجرة وجعل مدينة غزة كما باقي القطاع غير صالحة للعيش .

وقالت مصادر اسرائيلية صباح اليوم لـ"سي ان ان" ان العملية العسكرية لاحتلال مدينة غزة قد بدات بالفعل بدعم أمريكي شامل "..

وحتى مساء أمس، نزح أكثر من 350 ألف غزي قسرا وتشير تقديرات الأجهزة الأمنية في تل ابيب إلى أنه مع تقدم المناورة، سيزداد إخلاء السكان من المدينة بشكل طفيف.

وأفاد الفلسطينيون عن سقوط العديد من الشهداء والمفقودين تحت الأنقاض. وبحسب تبريرات حكومة نتنياهو أن الغارات تُشنّ لإتاحة دخول آمن للقوات البرية إلى المدينة قريبًا.

وتُظهر اللقطات سماء مدينة غزة ملتهبة بفعل القصف العنيف للمباني المدمرة التي يعيش فيها المواطنين.

وشوهدت قوات الاحتلال وهي تطلق قنابل مضيئة وتقصف بالمدفعية شمال قطاع غزة، ووفقًا لتقرير غزّي، نُفذ 37 هجومًا بما في ذلك من طائرات هليكوبتر قتالية - خلال عشرين دقيقة.

بعد ذلك بوقت قصير، أُبلغ عن تواجد دبابات في شارع الجلاء، في قلب مدينة غزة ونزوح جماعي من المنطقة.

وأصدر وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بيانا تعقيبا على ط الهجمات الأخيرة في شمال قطاع غزة، مؤكدا أن "غزة تحترق".

وأوضح كاتس أن الجيش الإسرائيلي يضرب البنى التحتية "للإرهاب" بقبضة من حديد، وجنوده يقاتلون ببسالة لتهيئة الظروف لاستعادة الأسرى الإسرائيليين وهزيمة حركة حماس.

وأضاف: "لن نتراجع ولن نتهاون حتى اكتمال المهمة".