لوكسمبورغ تقرر الاعتراف بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة

الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 08:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أعلن رئيس وزراء ووزير خارجية لوكسمبورغ، أمام لجنة برلمانية مساء أمس الاثنين، عزم بلاده على الاعتراف بدولة فلسطينية.

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، من المتوقع اتخاذ القرار النهائي في وقت لاحق من هذا الشهر في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، بالتنسيق مع عدة دول أخرى، منها فرنسا وبلجيكا.

ويأتي هذا الإعلان بعد أشهر من التردد من جانب حكومة لوكسمبورج، وفي ظل دعوات متزايدة من الزعماء الأوروبيين للتعبير عن موقف واضح بشأن هذه القضية.

في الأسبوع الماضي، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن المفوضية ستتخذ موقفا أكثر صرامة تجاه إسرائيل خلال الحرب.

ومن بين الإجراءات التي ذكرتها: وقف المدفوعات لها، وفرض عقوبات على الوزراء المتطرفين والمستوطنين العنيفين".

