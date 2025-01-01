وزير الخارجية الأميركي: الحرب في غزة طالت بما فيه الكفاية وأمام حماس أيام قليلية لإبرام اتفاق..

القدس المحتلة/سما/

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو اليوم الثلاثاء إن الحرب في غزة طالت بما فيه الكفاية.

وأضاف روبيو "كان لقائي بعائلات الأسرى خلال زيارتي للقدس مؤثرا وعلى حماس إطلاق سراح جميع الأسرى أحياء وأمواتا فورا".

واكد ان نتنياهو يحظى بدعم كامل من الولايات المتحدة في خططه ضد حماس وفي غزة

واضاف "نأمل أن تستأنف الدوحة محادثات غزة على الرغم من كل ما حدث" موضحا "أمام حماس مهلة قصيرة جداً قد تكون أياماً للقبول باتفاق لوقف إطلاق النار"

وبين "أمامنا نافذة قصيرة للغاية يمكن خلالها التوصل إلى اتفاق بشأن غزة".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب:"قرأت للتوّ أخبارا بأن حماس نقلت المختطفين إلى سطح الأرض لاستخدامهم دروعا بشرية ضد الاجتياح البري لإسرائيل، هذه كارثة بشرية".

واضاف"(على حماس) ألا تقوم بذلك وإلا فإن كل الرهانات لاغية، أطلقوا سراح جميع المختطفين الآن".