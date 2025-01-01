عشرات الشهداء والجرحى بالقطاع وتدمير منازل وغارات دامية على غزة

غزة /سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٧١١ من الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى اكثر من ٦٢ شهيدا منذ فجر الاثنين في قطاع غزة منهم ٣٩ بمدينة غزة.

وشهدت الليلة الماضية غارات عنيفة جدا في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة وقرب حي الكرامة والأمن العام حيث دفع جيش الاحتلال باليات محملة بالمتفجرات وتفجيرها بين بيوت المواطنين.

غزة والشمال

ودمرت طائرات الاحتلال خلال ال ٢٤ ساعة الاخيرة ١٣ منزلًا وبرج الغفري وعمارة الصحابة وقصفت فندق المشتل.

وفجرت قوات الاحتلال تفجر مجنزرة مفخخة بأطنان من المتفجرات لتدمير منازل المواطنين شمال غربي مدينة غزة.

وارتقى ثمانية شهداء وأكثر من ٤٠ إصابة ومفقودين جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة زقوت في منطقة الأمن العام شمال غزة.

واستشهد اربعة مواطنين ومصابون جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة الهندي بحي الخضرية في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وانتشلت الخدمات الطبية شهيدين أطفال جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة مسعود في ساحة الشوا بمدينة غزة وسط أنباء عن وجود ثلاثين مفقود تحت الركام.

واصيب عدد من المواطنين اثر استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية بالشاطئ الشمالي غربي مدينة غزة.

وسط القطاع

وارتقى شهداء وعدد من الإصابات جراء غارة إسرائيلية على محيط مسجد عباد الرحمن في دير البلح وسط قطاع غزة وهم الشاب محمود تمراز برفقة زوجته وطفلته ليلتحق و بطفليه سعيد وإيلين الذين ارتقوا بداية الحرب.

وارتقى اربعة شهداء واصيب اربعة اخرون جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين في منطقة الآثار غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

واستشهد تسعة مواطنين وسط القطاع خلال ال ٢٤ ساعة الماضية.

جنوب قطاع غزة

وارتقى شهيدان في قصف إسرائيلي على منطقة بطن السمين جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واستشهد المواطن أحمد سليمان السميري جراء قصف مدفعي على بلدة القرارة شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وحسب الصحة استشهد ١٦ خلال ال ٢٤ في جنوب قطاع غزة بينهم تسعة قرب مركزي المساعدات جنوب خان يونس.

الاحصائيات

وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استشهاد ٣٤ مواطن و ٣١٦ إصابة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٦٤٩٠٥ شهيدًا و ١٦٤٩٢٦ إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٣م.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ حتى اليوم ١٢٣٥٤ شهيدًا و ٥٢٨٨٥ إصابة.

وبلغ عدد ما وصل إلى المشافي خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية من شهداء المساعدات ٣ شهداء و ٤٧ إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المشافي إلى ٢٤٩٧ شهيدًا وأكثر من ١٨١٨٢ إصابة.

وسجلت مشافي قطاع غزة، خلال الساعات الـ ٢٤ الماضية، ثلاث حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية ليرتفع العدد الإجمالي إلى ٤٢٥ حالة وفاة، من ضمنهم ١٤٥ طفلًا.